حسابات التأهل تتشابك في الجولة الأخيرة من الكونفدرالية

تتصارع ستة فرق لحجز أربع تذاكر في دور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية الأفريقية)، مع انطلاق منافسات الجولة السادسة (الأخيرة) من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية غدًا السبت.

وضمنت أندية اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد الجزائريين، وأولمبيك آسفي المغربي، وأوتوهو من الكونغو برازافيل تأهلها لمرحلة خروج المغلوب في البطولة منذ الجولة الماضية.

ولا يزال هناك ستة أندية تتنافس من أجل حسم موقفها من الصعود واقتناص المقاعد الأربعة المتبقية في دور الثمانية، خلال الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

وتم توزيع الأندية الـ16 المشاركة في مرحلة المجموعات على أربع مجموعات، بواقع أربعة فرق في كل مجموعة، على أن يتأهل المتصدر والوصيف إلى دور الثمانية، وفقًا للائحة المسابقة.

المجموعة الأولى

يلتقي اتحاد الجزائر مع ضيفه أولمبيك آسفي غدًا، في حين يواجه دجوليبا المالي ضيفه سان بيدرو الإيفواري بعد غد الأحد.

وبعدما حسم الفريقان تأهلهما لدور الثمانية منذ الجولة الماضية، انحصر الصراع بين اتحاد الجزائر وأولمبيك آسفي على صدارة ترتيب المجموعة.

ويتصدر اتحاد الجزائر الترتيب برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام أولمبيك آسفي، فيما يحتل سان بيدرو المركز الثالث بثلاث نقاط، ويقبع دجوليبا في ذيل الترتيب بنقطة واحدة، ليودع الفريقان المسابقة مبكرًا.

ويكفي اتحاد الجزائر الحصول على نقطة التعادل للاحتفاظ بصدارة المجموعة، بينما يتعين على أولمبيك آسفي الفوز من أجل انتزاع القمة.

المجموعة الثانية

يلتقي الوداد البيضاوي المغربي مع ضيفه عزام يونايتد التنزاني، بينما يواجه يونيون مانيما من الكونغو الديمقراطية ضيفه نيروبي يونايتد الكيني.

ويتصدر الوداد الترتيب برصيد 12 نقطة، لكنه لم يحسم تأهله بعد، في ظل تقدمه بفارق ثلاث نقاط فقط عن يونيون مانيما وعزام يونايتد، صاحبي المركزين الثاني والثالث، فيما يتذيل نيروبي يونايتد الترتيب دون نقاط.

ويحتاج الوداد إلى نقطة التعادل فقط من أجل التأهل واستمرار التواجد في الصدارة، بينما لا بديل أمام عزام يونايتد سوى الفوز وانتظار نتيجة اللقاء الآخر.

وفي حال خسارة الوداد وفوز يونيون مانيما، سيتساوى الفريقان مع عزام يونايتد برصيد 12 نقطة، لتحسم المواجهات المباشرة هوية المتأهلين، وفقًا للائحة المسابقة، مع بقاء فرصة تأهل الوداد قائمة حتى في حال الخسارة، بشرط تعثر يونيون مانيما.

المجموعة الثالثة

تبدو الأمور مستقرة نسبيًا، حيث يلتقي شباب بلوزداد مع ضيفه أوتوهو، ويواجه ستيلينبوش الجنوب أفريقي ضيفه سينجيدا بلاك ستارز التنزاني بعد غد.

ويتصدر شباب بلوزداد الترتيب برصيد 12 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام أوتوهو، الذي تأهل معه إلى الدور المقبل منذ الجولة الماضية، فيما يحتل ستيلينبوش وسينجيدا بلاك ستارز المركزين الثالث والرابع بأربع نقاط.

وينحصر الصراع بين بلوزداد وأوتوهو على صدارة المجموعة، إذ يكفي الفريق الجزائري التعادل، بينما يحتاج أوتوهو للفوز للتساوي في الرصيد، على أن تحسم المواجهات المباشرة الصدارة لصالح الفريق الكونغولي.

وكان أوتوهو قد حقق فوزًا كبيرًا 4-1 على ملعبه أمام بلوزداد في لقاء الجولة الثانية.

المجموعة الرابعة

يشتد الصراع على بطاقتي التأهل، حيث يلتقي الزمالك المصري مع ضيفه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، ويواجه المصري البورسعيدي ضيفه زيسكو يونايتد الزامبي غدًا.

ويتصدر كايزر تشيفز الترتيب برصيد 10 نقاط، يليه الزمالك بـ8 نقاط، ثم المصري بـ7 نقاط، فيما يتذيل زيسكو الترتيب بثلاث نقاط.

ورغم صعوبة الموقف، لا يزال الزمالك، صاحب اللقبين في البطولة، والمصري يمتلكان حظوظهما، حيث يتطلع كل منهما لتحقيق الفوز من أجل التأهل.

وفي حال تعادل الزمالك مع كايزر تشيفز، يتأهل الفريق الجنوب أفريقي، وينتظر الزمالك نتيجة المباراة الأخرى، إذ سيكون بحاجة لتعثر المصري أمام زيسكو.

وفي حال فوز المصري وتعثر الزمالك، يتأهل الفريق البورسعيدي إلى دور الثمانية برفقة كايزر تشيفز، بينما تعني أي نتيجة أخرى للمصري غير الفوز خروجه رسميًا من البطولة.

ويذكر أنه في حال تعادل المصري وخسارة الزمالك، سيتساوى الفريقان برصيد ثماني نقاط، ليتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة، التي تصب في مصلحة الزمالك.

وكان الزمالك قد تعادل سلبيًا مع المصري في الجولة الثالثة، قبل أن يفوز 2-1 في الجولة التالية.