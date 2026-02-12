اعتماد تقنية حكم الفيديو المساعد لأول مرة في كأس منصور بن زايد لكرة القدم



برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تنطلق النسخة الثالثة عشرة من بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم، خلال شهر رمضان المبارك، بمشاركة 16 فريقاً، وتقام بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين.



واعتمدت اللجنة المنظمة ولأول مرة في البطولة تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد خلال المباريات، لمراجعة الحالات التحكيمية، في خطوة تطويرية لنسخة 2026، اعتمدت اللجنة تطبيق تقنية الإعادة بالفيديو لمراجعة الحالات التحكيمية، بحيث يمنح مدرب كل فريق حق طلب مراجعة الحالة بحد أقصى مرتين خلال المباراة، لضمان دقة القرارات التحكيمية.



وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهات متوازنة في دور المجموعات، إذ ضمت المجموعة الأولى كلاً من: دائرة القضاء، نادي مدينة أبوظبي للغولف، قطاع المشاريع الهندسية والفنية، مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي.



وضمت المجموعة الثانية فرق مكتب الأمين العام، المركز الوطني للمناصحة، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، الشؤون القانونية، في حين تضم المجموعة الثالثة، مدارس الإمارات الوطنية، مكتب التنسيق المجتمعي، قطاع الشؤون المالية والمشتريات، قطاع الخدمات المساندة، فيما تضم المجموعة الرابعة، مكتب شؤون المواطنين والمجتمع، مكتب البعثات الدراسية، الأرشيف والمكتبة الوطنية، مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء.



وكشفت اللجنة المنظمة خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد ، الخميس، بفندق قصر الإمارات بأبوظبي، عن تفاصيل النسخة الـ13، إذ تقام منافسات دور المجموعات بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل إلى ربع النهائي بطل ووصيف كل مجموعة، بينما تم اعتماد نظام القرعة لتحديد مواجهات الأدوار الإقصائية.



ورصدت مكافآت قيمة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، إضافة إلى الجوائز الفردية التي تشمل، أفضل لاعب في كل مباراة، أفضل لاعب في البطولة، أفضل حارس مرمى، هداف البطولة، أفضل إداري، إلى جانب سحوبات يومية وجوائز مخصصة للجماهير.



وبالتزامن مع «عام الأسرة»، وفي إطار تعزيز الأجواء الرمضانية والمجتمعية، أعلنت اللجنة بالتعاون مع رابطة المحترفين عن تخصيص منطقة مشجعين، وتنظيم النسخة الأولى من كأس البلاي ستيشن للناشئين المخصصة لأبناء الموظفين (من 10 إلى 17 عاماً).



وقال خالد السويدي عضو اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة: «نتوجه بخالص الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تقديراً وعرفاناً بدعمه السخي ورعايته الكريمة لمنافسات النسخة الثالثة عشرة من بطولة «كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026». ونثمن عالياً اهتمام سموه الكبير بدعم مسيرة الحركة الرياضية والشبابية في الدولة، وهو ما انعكس بشكل جوهري على مسيرة نجاحات هذه البطولة وتطورها».