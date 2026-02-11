بعد فوزه المثير على ريال مدريد.. بنفيكا يبهر عالم كرة القدم برقم قياسي جديد



في نهاية الشهر الماضي فرض بنفيكا البرتغالي اسمه على عالم كرة القدم الأوروبية، ربما بل وكل العالم بعد مباراة مجنونة أمام ريال مدريد تمكن خلالها من الفوز بأربعة أهداف لهدفين ليحجز مكاناً في ملحق دور الـ 16 لدوري أبطال أروبا، وللمصادفة يواجه الريال نفسه في المرحلة الإقصائية من البطولة، وقبل ذلك بفترة عاد الفريق إلى الواجهة بعد أن تعاقد مع المثير للجدل خوسيه مورينيهو لتدريب الفريق.



كل ذلك وضع النادي البرتغالي في الواجهة مجدداً، لكن ما قام به في السنوات الخمس الأخيرة وضعه على قمة كرة القدم العالمية بعد تحقيق رقم قياسي يؤكد بالفعل أن ما حدث في هذا الموسم في دوري الأبطال ليست نتيجة للصدفة بل هو تخطيط مستمر بقيادة نجم الفريق ومنتخب البرتغال السابق روي كوستا الذي يتولى رئاسة النادي حالياً.



مرصد كرة القدم التابع لمركز الدراسات الدولية المتقدمة، كشف عن حقيقة مذهلة بالفعل، وهي تفوق النادي البرتغالي على جميع أندية العالم بعد اتخاذه لنهج مدروس منحه أفضلية مالية وميزانية رابحة وهو ما عجزت عنه أندية كبرى في عالم كرة القدم.



وكشف مرصد كرة القدم في دراسة لسوق الانتقالات أن النادي البرتغالي هو الأكثر ربحاً من بيع اللاعبين في السنوات الخمس الأخيرة، وتحديداً منذ فترة الانتقالات الأولى في عام 2021.

شملت دراسة مرصد كرة القدم 10 فترات انتقال في خمس سنوات «صيفية وشتوية» وخلصت إلى أن بنفكيا حقق أرباحاً وصلت إلى 346 مليون يورو.



وأضافت الدراسة النادي البرتغالي أنفق 465 مليون يورو على التعاقدات في السنوات الخمس الأخيرة في فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية، وبالمقابل دخل خزائنه مبلغ 811 مليون يورو ليحقق أرباحاً وصلت إلى 346 مليون يورو، وهي أرباح قياسية مقارنة بالفترة الزمنية متقدماً بفارق أرباح وصل إلى 73 مليون يورو عن ليل الفرنسي صاحب المركز الثاني في ترتيب الأكثر ربحاً من سوق الانتقالات في السنوات الخمس الأخيرة بأرباح 273 مليون يور، بينما حل أياكس الهولندي في المركز الثالث بأرباح وصلت إلى 270 مليون يورو.