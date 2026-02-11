«جنيه إسترليني» يشعل حرب مستقبل راشفورد بين برشلونة ومانشستر يونايتد



أخذ مستقبل ماركوس راشفورد مع برشلونة منحى جديداً بعد فترة من اليقين بشأن إمكانية استمرار اللاعب المعار من مانشستر يونايتد في صفوف الفريق الكاتالوني.



ويبدو أن المهاجم الإنجليزي سيدفع ثمن تألقه الأخير في الدوري الإسباني، حيث تتواتر أنباء عن اقتراب برشلونة بصرف النظر عن تحويل عقد إعارة اللاعب إلى عقد دائم، على الرغم من أن كثيراً من المؤشرات خلال الموسم كانت تؤكد رغبة النادي الكاتالوني في الإبقاء على المهاجم الإنجليزي في صفوفه، ولكن يبدو أن الأزمة المالية التي يعيش فيها النادي ستمنعه من الإبقاء على راشفورد المتألق جداً في صفوفه.



وكشف مصدر أن النادي الكاتالوني بات مطالباً بدفع مبلغ 28 مليون جنيه إسترليني المنصوص عليها في عقد الإعارة كشرط خيار شراء راشفورد، وهو ما كان النادي الكاتالوني يخطط لتقليله، إلا أن تألق المهاجم الإنجليزي دفع يونايتد للتمسك بالشرط، وأضاف مصدر أن النادي الإنجليزي غير مستعد للتنازل حتى ولو عن جنيه إسترليني واحد من المبلغ المنصوص عليه في العقد، وأنه على الرغم من قناعة إدارة يونايتد أن راشفورد غير راغب في العودة إلى النادي الإنجليزي الذي كشفت مصادر مقربة منه أنه هو الآخر على قناعة بأن لا مستقبل لراشفورد في الأولدترافورد إلا أنه يستغل حالة تألق اللاعب من أجل تسويقه في الانتقالات الصيفية المقبلة، وأن النادي على يقين من أن قيمة انتقال راشفورد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة ستتجاوز المبلغ المنصوص عليه في عقد الإعارة مع برشلونة الذي كان قد تم تحديده في وقت كان الجميع يتحدث فيه عن أن انتقال راشفورد إلى برشلونة على سبيل الإعارة هو صفقة خاسرة للنادي الكاتالوني الذي سيدفع راتب اللاعب.



تألق راشفورد مع برشلونة، ونجح النادي الكاتالوني في إعادة البريق لمهاجم ميز كان قد تراجع مستواه كثيراً مع يونايتد لينتقل من إعارة إلى أخرى إلى أن استقر به المقام في النادي الكاتالوني، وهو حريص على الاستمرار معه، ولكن هل ينجح النادي الكاتالوني في التعال مالياً مع شروط يونايتد ويبقي على راشفورد في صفوفه، أم أن الأزمة المالية التي تطوق برشلونة منذ فترة ستتسبب مجدداً في فقدانه أحد اللاعبين المميزين؟