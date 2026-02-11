إصابة خطيرة تبعد لاعب إسبانيا عن كأس العالم

تعرضت آمال سامو أجيهوا في تمثيل إسبانيا بكأس العالم 2026 لكرة القدم لضربة قوية، بعدما أصيب اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة خلال مشاركته مع بورتو البرتغالي، ومن المتوقع أن يبتعد عن الملاعب لعدة أشهر.

وسيغيب أجيهوا، الذي شارك مرتين مع منتخب إسبانيا في تصفيات كأس العالم، حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة انتهت بالتعادل 1-1 مع سبورتنج لشبونة يوم الاثنين.

ومع انطلاق كأس العالم في أمريكا الشمالية في 11 يونيو حزيران، يبدو من غير المرجح أن يتمكن أجيهوا من التعافي في الوقت المناسب ليحجز مكاناً في قائمة منتخب إسبانيا.

وكتب اللاعب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «سأغيب عن الملاعب لعدة أشهر».

وأضاف أجيهوا، الذي انضم إلى بورتو قادماً من أتلتيكو مدريد في أغسطس آب 2024 وسجل 32 هدفاً في 50 مباراة بالدوري: «يؤلمني عدم قدرتي على مساعدة الفريق كما أريد والقتال في أرض الملعب. سأجلس في صفوف المشجعين لمؤازرة الفريق لتحقيق أحلامه».