كاريك: هدف سيسكو أمام وست هام لا يصدق

أشاد مايكل كاريك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، بالمهاجم البديل بنيامين سيسكو، واصفًا هدفه بـ«الإنهاء الذي لا يُصدّق»، بعدما خطف بتسديدته الطائرة الرائعة في اللحظات الأخيرة تعادلًا 1-1 أمام وست هام.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن سيسكو وضع طرف قدمه في الكرة العرضية التي لعبها بريان مبويمو بعد ست دقائق من الوقت بدل الضائع، ليسددها بقوة في الزاوية العليا، ويحرم نادي كاريك السابق، وست هام، من فوز مهم في صراع الهبوط.

وكانت هذه المرة الثانية للاعب السلوفيني، الذي لم يبدأ أي مباراة بعد تحت قيادة المدرب المؤقت كاريك، التي يشارك فيها بديلًا ويسجل هدفًا في وقت متأخر، بعدما أحرز هدف الفوز أمام فولهام.

وقال كاريك: «الأمر يتعلق دائمًا بإيجاد التوازن. اللاعبون الذين شاركوا قدموا أداءً رائعًا للغاية».

وأضاف: «بنيامين قام بالكثير من العمل، وهو في وضع جيد وجاهز للانطلاق بقوة. بالتأكيد عندما دخل إلى أرض الملعب أحدث فارقًا كبيرًا».

وأكد: «إنهاؤه للهجمة لا يُصدّق، خاصة من تلك الزاوية. أن ينجح في توليد تلك القوة ويوجه الكرة نحو المرمى وينهيها بهذه الطريقة، إنه هدف رائع بحق».

وأكمل: «بنيامين قادر على فعل ذلك، لقد اعتاد على هذا الأمر. لم يظهر فجأة إلى الواجهة، بل كان يفعل ذلك باستمرار وأثبت قدرته على تسجيل الأهداف. كما أنه كان يقوم بذلك معنا في التدريبات أيضًا».

وتابع: «لأكون صريحًا، لم يكن هذا مفاجئًا. أعتقد أن هذا ما يفعله وهذا ما يجيده، والهدف الأخير سيمنحه دفعة معنوية كبيرة».

وكان مانشستر يونايتد يسعى لتحقيق انتصاره الخامس على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة كاريك، لكنه اكتفى بنقطة التعادل بعدما سجل توماش سوتشيك هدف التقدم لوست هام في بداية الشوط الثاني.