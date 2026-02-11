لقطة مؤثرة جمعته بوالدته.. أيمن رشوق: أمي سر نجاحي مع حتا

صنع اللاعب المغربي أيمن رشوق، نجم فريق حتا، الفارق في المباراة الثانية على التوالي، مواصلًا مشوار التألق بعد أن قاد «الإعصار» إلى بلوغ دور الـ16 من مسابقة كأس الاتحاد، التي عادت في ثوب جديد بعد توقفها لأكثر من ستة مواسم. وتمكن رشوق من تسجيل هدفين من أهداف فريقه الأربعة في مرمى تي إف سي، ليتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد أدائه المميز الذي قاد به فريقه لتقديم مواجهة قوية استحق عليها الإشادة والتقدير.

وعقب نهاية المباراة وتسلمه جائزة رجل المباراة، خطف رشوق الأنظار بصورة مؤثرة جمعته بوالدته على أرضية الملعب أثناء تسلمه الجائزة، في لقطة إنسانية عكست حجم الدعم الذي يحظى به من عائلته، والدور الكبير الذي لعبته في مسيرته الرياضية. وأكد اللاعب أن هذا الإنجاز يُهديه لوالدته، التي كانت الداعم الأول له منذ بداياته في الملاعب.

ويأمل رشوق أن تكون الجائزة دافعًا لمواصلة التألق في المباريات المقبلة، ومساعدة فريقه على المضي قدمًا في بطولة كأس الاتحاد، مؤكدًا أن الطموحات ما زالت كبيرة وأن القادم أفضل.

وظهر رشوق بمستوى لافت طوال دقائق اللقاء، حيث تحرك بفاعلية في وسط الملعب، وصنع الفارق بتمريراته الدقيقة وحضوره البدني والذهني، ليساهم بشكل مباشر في ترجيح كفة فريقه خلال مجريات المباراة. ولم يقتصر تألقه على الجانب الفني فقط، بل عكس روحًا قتالية عالية وانضباطًا تكتيكيًا نال بهما ثقة الجهاز الفني للفريق.