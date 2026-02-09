ميلانيتش راضٍ عن نقطة التعادل في دوري أبطال آسيا

أبدى السلوفيني داركو ميلانيتش، مدرب الوحدة، رضاه التام عن نقطة التعادل التي حققها الفريق في الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى أن الوحدة واجه أحد أقوى فرق البطولة، وحامل اللقب، لكنه قدم مباراة كبيرة على مستوى الانضباط والروح الجماعية، رغم عدم التوفيق في التسجيل.



وقال ميلانيتش عقب اللقاء: «صنعنا عدة فرص هجومية خطيرة، وكنا قريبين جداً من تسجيل هدف، لكن الأهم بالنسبة لي هو الأداء والروح التي ظهر بها الفريق».



وأشار إلى أن الفريق سيحاول تحسين الأداء في المباريات المقبلة، وهو هدف الجهاز الفني، مع الأخذ بعين الاعتبار ضغط المباريات الكبير الذي يعاني منه اللاعبون في الفترة الحالية، موضحاً أن المرحلة القادمة ستشهد منح اللاعبين قسطاً من الراحة قبل الاستعداد لمواجهة الهلال في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري بالبطولة القارية.



وكشف ميلانيتش عن موقف المصابين، كريستيان بنتيكي وروبن فيليب وعلاء الدين زهير، مؤكداً أنه سيتم التركيز على عودتهم تدريجياً إلى التدريبات الجماعية، مشدداً على أهمية الحفاظ على جاهزية جميع اللاعبين، والاستمرار في البناء على الأداء الإيجابي الذي قدمه الفريق في مواجهته أمام الأهلي.