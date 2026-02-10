غوارديولا: مستوى أرسنال يجعل من 6 نقاط فارقاً ضخماً



شدد جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على صعوبة المنافسة على لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في ظل فارق النقاط الست، الذي يفصله عن أرسنال (المتصدر).



ويوجد مانشستر سيتي، الساعي لاستعادة اللقب الذي فقده في الموسم الماضي، في المركز الثاني بترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 50 نقطة، حيث يأمل في اللحاق بأرسنال خلال المراحل الـ 13 المتبقية في المسابقة.



وصرح غوارديولا، في المؤتمر الصحافي الذي عقده الثلاثاء، للحديث عن لقاء مانشستر سيتي، وضيفه فولهام، الأربعاء، في المرحلة الـ 26 للدوري الإنجليزي، بأنه لم يشعر بتحسن كبير بعد فوز الفريق 2 - 1 على مضيفه ليفربول، الأحد، في المرحلة الماضية للبطولة، لأنه لم يرَ اللاعبين بعد.



وأضاف المدرب الإسباني أنه يركز على كل مباراة على حدة، ويدرك تماماً أهمية كل مباراة، كما أكد في الوقت نفسه على جاهزية عبد القادر خوسانوف، مدافع الفريق للمشاركة أمام فولهام، حيث كانت هناك بعض الشكوك حول مشاركة النجم الأوزبكي بعد استبداله أمام ليفربول.



وتحدث غوارديولا عن ردة فعل اللاعبين عقب الفوز على ليفربول، حيث قال «لم أرَ اللاعبين أمس، ولم أرهم اليوم أيضاً، سنرى. لا يزال الفارق عن الصدارة غير ضخم، لكن بالنظر إلى أداء آرسنال، فإن ست نقاط تعد فارقاً كبيراً».



أضاف مدرب مانشستر سيتي «المباراة القادمة ستكون ضد فريق مثل فولهام، الذي يتحسن أداؤه عاماً بعد آخر، لذا سنرى ما سيحدث».



وكشف غوارديولا أن جون ستونز، الذي لم يلعب منذ الثاني من ديسمبر الماضي أمام فولهام، «عاد» إلى الملاعب، مضيفاً «أعتقد أنه جاهز تماماً».



كما أشاد غوارديولا بماركو سيلفا، مدرب فولهام، واصفاً إياه بأنه سيكون من أفضل المدربين في غضون سنوات قليلة.



وسئل غوارديولا عن إمكانية تقليص الفارق مع آرسنال إلى ثلاث نقاط - ولو بصورة مؤقتة - من خلال الفوز على فولهام، حيث قال «في كل مرة أُجري فيها مقابلة قبل المباراة خلال الأسابيع والأشهر الماضية، يقال لي دائماً إن الهزيمة تعني خسارة كل شيء، وكأننا سنختفي من على وجه الأرض. لذا، ما أقصده هو: ما الذي يجب فعله للفوز على فولهام؟».



أوضح المدير الفني لسيتي «أتفهم مدى جاذبية الحديث عن فارق النقاط، ثلاث أو أربع نقاط، وما شابه. هذا جيد، لكن هذا لا يعني الفوز بالألقاب، أو حتى الاقتراب من الفوز بها في المراحل الأخيرة».



وتحدث غوارديولا عما يجب عليهم فعله للفوز على فولهام، قائلاً «يتحسن أداؤهم موسماً بعد موسم. إنهم رائعون حقاً. أنماط لعبهم وجودتها، وهدوؤهم في اللعب، وسرعتهم مذهلة. ماركو سيلفا من أفضل المدربين الذين واجهتهم على الإطلاق. من المؤكد أنه سيصبح من بين الأفضل في غضون سنوات قليلة».



وحول تطور خوسانوف وتغلبه على حاجز اللغة، قال غوارديولا «أعترف أنه لا يتحدث بطلاقة ويليام شكسبير، لكنه يتحسن باستمرار. يفهم ما نريده، وفي كل مرة يتحسن أداؤه أكثر فأكثر. إنه ذكي جداً، ودائماً ما يتخذ قرارات صائبة».



وتطرّق غوارديولا للحديث عن تأثير الضغط عليه في سباقات اللقب السابقة، حيث قال «عندما يكون لديك ما بين 65 % إلى 70 % من اللاعبين الجدد، لا نشعر بالضغط الذي كنا نشعر به في الماضي».



وأوضح «في السابق، بعد الموسم الثاني أو الثالث، كنا قادرين على تحقيق نتائج جيدة، وأثبتنا جدارتنا. لكن الآن يتعين علينا أن نثبت ذلك. لا أعرف إن كنا قادرين على الفوز بثلاث أو أربع أو خمس أو ست مباريات متتالية. لا أعرف».



وفي ما يتعلق بقدرة لاعبيه على المنافسة بقوة على اللقب هذا الموسم، شدد غوارديولا «لقد قدمنا أداء جيداً للغاية. كان لدي هذا الشعور لشهور عديدة، لكننا لم نكن ثابتين بما فيه الكفاية. سيطرنا على جوانب كثيرة للفوز بالمباريات بشكل أو بآخر».



أشار غوارديولا «تعادلنا (ضد ليفربول) في المباراة بفضل عرضية من ريان شرقي، وبعد بعض اللعب الذكي، سجلنا هدفاً من إحدى الهجمات المرتدة. ثم أنقذ دوناروما مرمانا ببراعة. هذه هي كرة القدم».



أكد المدرب الكتالوني «سيحدث ذلك إذا فعلنا ما يلزم. أريد أن نستحق النقاط الثلاث. أريد أن نلعب بالطريقة التي يجب أن نلعب بها لنبقى في المنافسة على اللقب».



وعلق غوارديولا على تصدي جيانلويجي دوناروما الرائع لتسديدة الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، نجم ليفربول، في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، حيث قال «مباشرة، عندما رأيت الكرة وهي تنحرف، قلت إنها هدف. أحياناً عندما يحالفك الحظ، يمكنك القيام بتصدٍ كهذا. أعتقد أن اللاعب قادر على القيام بتصدٍ كهذا، لأنه ضخم جداً، أو لأنه يتمتع بسرعة وطاقة هائلتين في القفز. لقد كان تصدياً رائعاً حقاً».