عودة أندريك أول شروط كلوب للموافقة على تدريب ريال مدريد



كشف مصدر إعلامي عن أن تولي الألماني يورغن كلوب لتدريب ريال مدريد بات أكبر من احتمال أو خبر يتداول بين حين وآخر، وأضاف المصدر يبدو أن هناك شيئاً يمضي الآن، وربما يكتمل كل شيء قريباً.



وأفادت مصادر إعلامية أن ريال مدريد يعمل حالياً على تقوية موقف المدرب المؤقت أربيلو ولكن لن يتأخر لحظة إذا ما مضى موضوع التعاقد مع كلوب في الطريق الصحيح قبل نهاية الموسم الحالي، حيث يبدو أن إدارة الريال تريد تحديد خارطة واضحة للموسم المقبل بما فيها الجهاز الفني، لذا يبدو أن خطوات التواصل مع ممثلي كلوب قد تصاعدت.



من ناحية أخرى كشفت تقارير متطابقة عن مصادر مقربة من كلوب أن المدرب الألماني الذي قاد دورتموند للقب الدوري، وليفربول للقب الأبطال والدوري الإنجليزي بعد غياب يمكن أن يكون المدرب المقبل للنادي الملكي، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن كلوب اشترط التعاقد مع 4 لاعبين بالإضافة إلى شرط أساسي هو عودة البرازيلي أندريك من ليون الذي يلعب به على سبيل الإعارة.



وأضافت المصادر أن كلوب يريد التعاقد مع لاعبين في وسط الملعب ومثلهما في قلب الدفاع.



وكشفت مصادر عن الأسماء الأربعة، حيث ذكرت أن لاعب وسط ألكمار الهولندي كيس سميت يأتي ضمن أولويات كلوب في وسط الملعب، مع الإنجليزي آدم وارتون لاعب كريستال بالاس المرغوب بشدة في عدد من الأندية الكبرى حاله حال الهولندي الموهوب.



وأبانت الصادر أن شلوتربيك قلب دفاع دورتموند هو الاسم الأول في الخيارات الدفاعية التي تضمها قائمة كلوب إلى جانب الإسباني جاكوبو رامون قلب دفاع كومو الإيطالي.