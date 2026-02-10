اليماحي: قرار كلباء بالاستغناء عن رازوفيتش جاء في وقته



أكد محمد عبيد اليماحي رئيس شركة كرة القدم بنادي كلباء، أن قرار الاستغناء عن المدرب الصربي فوك رازوفيتش بالتراضي، لم يأتِ متأخراً، وإنما جاء في وقته، بعد توصل الطرفين إلى قناعة تامة بضرورة الانفصال خلال الفترة الحالية، لافتاً إلى أن أمور العقود تحسب بدقة قبل اتخاذ أي قرار، ودائماً ما تدخل فيها الجوانب المالية والميزانيات والخطط المتعلقة بالمجلس الرياضي، إضافة إلى متطلبات النادي تجاه المدرب، والتي من بينها المنافسة على الألقاب أو المركز المريح في الدوري، ولذلك هناك متطلبات وجب علينا دراستها في مجلس الإدارة، قبل التوصل قناعة تامة بضرورة إنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين، ونحن كإدارة نتحسب لمثل هذه الأمور.



وقال اليماحي: وضع كلباء جيد، بل ونطمح للأفضل في ما تبقى من مباريات على مستوى دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أن كل قرارات الشركة سليمة، وذلك في ما يتعلق باختيارات اللاعبين الجدد أو الموجودين حالياً على رأس عملهم، فهم على مستوى عالٍ، ويمثل عدد منهم المنتخبات الوطنية، حتى لاعبونا المواطنون وصلوا لمراحل جيدة، والكل يتمنى أن يكون عنده نفس النوعية من لاعبي كلباء.



وأشار إلى أن وضع النمور مطمئن، وسيبدأ الفريق عهداً جديداً مع المدرب العراقي غازي الشمري، الذي باشر مهامه رسمياً مع لاعبي كلباء، وهناك أخطاء طفيفة، سيقوم الجهاز الفني بالوقوف عندها ومعالجتها قبل مباراة الجزيرة في الجولة المقبلة، ونطمئن جمهور كلباء بأن الفريق قادر على استعادة نغمة الانتصارات، وإعادة البسمة إلى شفاه جماهيره الكبيرة، والتي نتمنى وجودهم، فهم الدافع للفريق في كل المباريات، ونثمن دعمهم المتواصل، ووقوفهم خلف اللاعبين، سواء في لحظة الانتصار أو الهزيمة.



تجدر الإشارة إلى أن العراقي غازي الشمري، والذي حل خلفاً للصربي رازوفيتش، باشر مهامه رسمياً.