عمر خريبين يكشف أسباب تراجع الوحدة



وصف الدولي السوري، عمر خريبين نجم وقائد الوحدة نقطة التعادل التي حققها فريقه أمام الأهلي في الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة بـ«الجيدة»، مؤكداً أن الفريق قدم مباراة قوية أمام فريق يملك إمكانيات كبيرة ولاعبين على مستوى عالٍ.



وحافظ الوحدة على موقعه في المركز الرابع في ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بعد تعادل الفريقين 0-0 في الجولة قبل الأخيرة، وذلك بعدما كان الفريقان ضمناً تأهلهما إلى دور الستة عشر.



وقال خريبين الذي حصد جائزة أفضل لاعب في اللقاء: «المباراة جاءت جيدة وقوية من كلا الفريقين، وشهدت ندية واضحة، والنقطة تعتبر جيدة، لاسيما وأن الفريقين ضمنا التأهل إلى الدور المقبل».



وأكد خريبين أن ضغط المباريات والإصابات، إضافة إلى تغيير الجهاز الفني أثر على نتائج وأداء الفريق مؤخراً، مشدداً على أن الوحدة لن يستسلم في البطولات التي يشارك بها وسيحاول قدر المستطاع تحقيق نتائج إيجابية من أجل مواصلة المنافسة خلال الموسم الحالي.



ورد خريبين على سؤال حول أسباب تراجع الوحدة والهزة التي صاحبت نتائج وأداء الفريق عقب الرحيل المفاجئ لمدربه السابق، البرتغالي خوسيه مورايس، في شهر ديسمبر الماضي، وانتقاله إلى تدريب الشارقة، قائلاً: «نحاول قد المستطاع تحقيق الفوز في كل مباراة نخوضها، بالتأكيد ضغط المباريات وبعض الإصابات التي ضربت صفوف الفريق، إلى جانب تغيير المدربين أثر على أداء ونتائج الفريق».



وأضاف: «نحن مطالبون بالعودة بشكل قوي، عدم الاستسلام، وأتمنى أن تكون بداية موفقة للمدرب الجديد السلوفيني داركو ميلانيتش مع الفريق في المرحلة المقبلة».



وشدد خريبين على أن الوحدة لا يخشى أي منافس، والفريق نجح في التأهل إلى دور الستة عشر بدوري أبطال آسيا للنخبة، لافتاً إلى أن الوحدة قادر على العودة مثلما بدأ الموسم بقوة.



وختم: «دوري الأبطال يضم فرقاً هي الأفضل في القارة الآسيوية، ومرحلة الأدوار الإقصائية مختلفة تماماً عن الدور الأول، لكن لا يوجد فريق نخشى مواجهته في الدور المقبل، ربما الهلال هو أكثر فريق يتمتع بالاستقرار على مستوى النتائج في البطولة القارية، وهدفنا ليس مواصلة المشوار في آسيا وحسب وإنما إعادة الوحدة لنفس القوة التي بدأ بها الموسم الحالي».