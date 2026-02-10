واقعة جماهيرية مسيئة تعكر فوز ريال مدريد في ميستايا (صور)

شهدت مدرجات ملعب ميستايا، معقل نادي فالنسيا، واقعة جماهيرية مسيئة تزامنت مع فوز ريال مدريد على الخفافيش بنتيجة 2-0، بعدما رافق الانتصار تصرف داخل المدرجات تصدر المتابعات الإعلامية عقب المباراة.

وأوضحت تقارير صحفية إسبانية أن أحد مشجعي ريال مدريد تعرض لمضايقات، أثناء تواجده في المدرجات المخصصة لجماهير فريقه، التي يفصلها سور حديدي قصير فقط بينهما، دون وجود مسافة فاصلة كافية بين الطرفين.

وذكرت التقارير أن الواقعة لم تتوقف عند الإهانات اللفظية، بل شملت الاستيلاء على وشاح المشجع، إضافة إلى مضايقات أخرى.

وأكدت المتابعات أن الحادثة أثارت استياء عدد كبير من الجماهير، سواء ريال مدريد أو فالنسيا أو المتابعين للكرة الإسبانية بشكل عام، مع اعتبارها سلوكًا جماهيريًا يهدد سلامة الحضور داخل الملاعب ويخالف القيم المرتبطة بالروح الرياضية.

وأشارت المتابعات إلى أن مثل هذه الوقائع تسيء للأندية، وتضع منظمي المباريات والجهات المسؤولة أمام مسؤوليات متزايدة لضمان أمن الجماهير، خاصة في مباريات الدوري الإسباني ذات الكثافة الجماهيرية.

وتابعت وسائل الإعلام أن السلطات الأمنية ركزت على احتواء الأوضاع داخل المدرجات ومنع تكرار أي تصرفات مشابهة.