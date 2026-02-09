الوحدة يصل إلى النقطة 14 في أبطال آسيا للنخبة



حافظ الوحدة على ترتيبه في مرحلة الدوري ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة بعد تعادله مع ضيفه الأهلي بدون أهداف اليوم الاثنين، على استاد آل نهيان، في الجولة السابعة من المسابقة. ورفع الوحدة رصيده إلى النقطة الـ 14 ليظل في المركز الرابع في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن الأهلي الذي يملك الرصيد نفسه.



ويعد التعادل هو الأول للوحدة على ملعبه في دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم، إذ كان قد حقق الفوز في المباريات الثلاث التي خاضها في أبوظبي على حساب الاتحاد والدحيل والسد، وتعادل خارج ملعبه مع تراكتور الإيراني، فيما تعرض لخسارة وحيدة أمام الغرافة القطري. ودخل الفريقان المباراة بعد ضمان تأهلهما في الجولة الماضية إلى دور الستة عشر، حيث كانت نتيجتها بمثابة تحصيل حاصل لكلا الطرفين.



قدم الوحدة عرضاً جيداً وكان نداً قوياً للمنافس المدجج بالنجوم، واستطاع «العنابي» الظهور بشكل جيد في الناحية الدفاعية، رغم أنه لم يتمكن من تهديد مرمى المنافس في الشوط الأول باستثناء تسديدتين من تاديتش وديارا. ونشط الوحدة هجومياً في الشوط الثاني، ونجح في خلق بعض الفرص، لكنه لم يتمكن من ترجمتها إلى أهداف، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.