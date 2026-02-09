لابورتا يستقيل من رئاسة برشلونة لخوض الانتخابات

أعلن برشلونة، متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، استقالة جوان لابورتا من منصب رئيس النادي من أجل الترشح لإعادة انتخابه، مع انطلاق العد التنازلي لمدة 35 يومًا حتى موعد الانتخابات المقررة في 15 مارس/آذار المقبل.

وجاءت استقالة لابورتا، الذي تولى منصبه في مارس/آذار 2021 بعد فوزه بنسبة 54 بالمئة من الأصوات، بعد ما يقرب من خمس سنوات في الرئاسة، وذلك وفقًا للنظام الأساسي للنادي. وسيتولى نائبه رافا يوستي مهام الرئاسة خلال الأشهر الثلاثة ونصف الشهر المقبلة.

ويهدف المحامي لابورتا إلى استعادة منصبه عبر الانتخابات، على أن يعود إلى رئاسة النادي في أول يوليو/تموز المقبل، ويُعد مرشحًا قويًا للفوز على منافسه الأبرز فيكتور فونت.

كما أكد كل من المدير التنفيذي السابق للنادي شابييه بيلاجوانا، والاقتصادي مارك سيريا، الذي يخوض انتخابات برشلونة للمرة الأولى، عزمهما الترشح للانتخابات المقبلة.

ويحق لنحو 100 ألف عضو في برشلونة، ممن بلغوا السن القانونية ولديهم عضوية لا تقل عن عام واحد، المشاركة في عملية التصويت.

وأكد النادي أن الانتخابات ستُجرى مجددًا في عدة أماكن بهدف زيادة نسبة المشاركة، حيث ستتوزع مراكز الاقتراع بين مرافق النادي، وعدد من العواصم الإقليمية في كتالونيا، وهي جيرونا، وتاراجونا، ولييدا، إضافة إلى أندورا لا بيا.

وأشار برشلونة إلى أنه لن يُسمح بالتصويت عبر البريد، رغم مطالبات بعض المرشحين المعارضين، موضحًا في بيان رسمي أن هذا الإجراء طُبق بشكل استثنائي خلال انتخابات 2021 بسبب جائحة «كوفيد-19».

وكان أكثر من 20 ألف عضو من أصل 55 ألفًا شاركوا في انتخابات 2021 قد أدلوا بأصواتهم عبر البريد.