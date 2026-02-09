رازوفيتش وميرال ضحايا جدد لمقصلة الإقالات في دوري المحترفين

لم تمر مباريات الأسبوع الخامس عشر من دوري أدنوك للمحترفين دون أن تشهد إقالات ومغادرة جديدة على مستوى المدربين، بعدما استغنى كلباء، يوم الاثنين، عن مدربه الصربي فوك رازوفيتش، المدير الفني لـ«النمور»، وعين العراقي غازي الشمري خلفًا له حتى نهاية الموسم.

ويعد الشمري، مدرب فريق الرديف السابق بنادي كلباء، من المدربين أصحاب الخبرة والمعرفة ببواطن الأمور داخل النادي، حيث سبق أن تم الاستعانة به قبل موسمين خلفًا للمدرب الإيراني فرهاد مجيدي، وقاد «النمور» حينها إلى تحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم الذي تولى فيه القيادة الفنية للفريق.

وسيكون الاختبار الأول للمدرب غازي الشمري أمام الجزيرة، ضمن مواجهات الأسبوع السادس عشر من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، يوم 13 الجاري، على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.

ولم يتوقف رحيل المدربين عند رازوفيتش، فقد سبقه، أمس الأول، المدرب السويدي من أصل تركي مسعود ميرال، مدرب الوصل، الذي غادر الجهاز الفني لـ«الإمبراطور» الوصلاوي، بعد التعاقد مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا لقيادة الفريق فيما تبقى من مباريات الموسم الكروي الحالي بدوري أدنوك للمحترفين.