كاريراس يكشف تأثير مبابي داخل غرفة ملابس ريال مدريد

لم يُخفِ ألفارو كاريراس، اللاعب الشاب في صفوف ريال مدريد، إعجابه الكبير بما يقدمه زميله كيليان مبابي هذا الموسم، واصفًا النجم الفرنسي بـ«الوحش»، ومؤكدًا أن وجود لاعب بقيمته يُعد امتيازًا كبيرًا لجميع عناصر النادي الملكي.

وأشاد المدافع الشاب بالجانب الإنساني للنجم الفرنسي، الذي احتضنه منذ اليوم الأول له في ريال مدريد وقدم له الدعم اللازم، معربًا عن سعادته بالنجاحات المتتالية التي يحققها المهاجم بقميص النادي الملكي.

وتحدث كاريراس عن كواليس الفوز الثمين الذي حققه ريال مدريد على ملعب بلنسية بهدفين دون رد مساء الأحد في الدوري الإسباني، مؤكدًا أن الفريق كان يدرك مسبقًا حجم الضغوط وصعوبة المهمة أمام خصم يقاتل بقوة من أجل النقاط.

وأشار المدافع الصاعد إلى أن الهدف الذي سجله وافتتح به ثنائية الفريق جاء نتيجة قرار سريع وجرأة في التقدم، ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عنه قوله: «كان الهدف عبارة عن قيادة الكرة دون تفكير، رأيت الفراغ وسددت الكرة، وذهبت إلى المرمى».

وأوضح أنه رغم تركيزه الأساسي على الواجبات الدفاعية وتأمين المرمى، فإنه يطمح دائمًا إلى تقديم الإضافة الهجومية لدعم طموحات النادي.

كما شدد كاريراس على أن الفلسفة الحالية للمدرب ألفارو أربيلوا تقوم على الصلابة الدفاعية كقاعدة أساسية للانطلاق، معتبرًا أن الحفاظ على نظافة الشباك يمنح المهاجمين الثقة الكاملة لحسم المباريات، بفضل الجودة الهجومية التي تضمن التسجيل في أي وقت.