قائد مانشستر سيتي يبرز أهمية كسر عقدة أنفيلد

أكد بيرناردو سيلفا، قائد مانشستر سيتي، أن عقلية فريقه خلال الفوز القاتل على ملعب ليفربول بنتيجة 2/1 مساء الأحد كانت واضحة ومحددة منذ اللحظة الأولى.

وأوضح النجم البرتغالي: «أشعر أن الفريق بأكمله كان يعلم قبل المباراة أنه إذا خسرنا، فربما يكون سباق اللقب قد انتهى. كنا نشعر أننا بحاجة للفوز».

هذه الروح هي التي دفعت النجم البرتغالي، بعد تسجيله هدف التعادل في الدقيقة 84، إلى الركض سريعًا نحو المرمى لالتقاط الكرة والعودة بها إلى منتصف الملعب، رافضًا الاحتفال بالتعادل، ومصممًا على استغلال الدقائق المتبقية لخطف النقاط الثلاث، وهو ما تحقق بالفعل عبر ركلة جزاء نفذها إيرلينغ هالاند في الوقت القاتل.

وأوضح بيرناردو سيلفا أن الفوز في ملعب «أنفيلد» له طعم خاص وصعوبة استثنائية، واصفًا إياه بأنه الاختبار الأصعب في كرة القدم الإنجليزية.

وأضاف: «بالطبع، القدوم إلى هنا بالنسبة لي هو أصعب ملعب في الدوري الإنجليزي بفارق كبير، وعادةً التعادل هنا ليس نتيجة سيئة لمعظم الفرق، لكننا كنا بحاجة لهدف آخر. عندما سجلت كنت سعيدًا، لكننا احتجنا لهدف إضافي، وهالاند منحنا ذلك».

وأشار سيلفا، في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر سيتي، إلى أن كسر عقدة هذا الملعب، الذي لم يحقق فيه الفريق سوى انتصارات معدودة منذ عام 1992، يُعد إنجازًا كبيرًا يمنح اللاعبين دفعة معنوية هائلة.

وعن الصراع على صدارة الدوري الإنجليزي، يرى سيلفا أن هذا الانتصار أعاد الفريق إلى المسار الصحيح وقلّص الفارق مع أرسنال المتصدر إلى 6 نقاط، مشددًا على أن الأمل في الفوز باللقب لا يزال قائمًا.

وأوضح: «هذا الفوز قرّبنا قليلًا، الأمل لا يزال موجودًا، وسنقاتل حتى النهاية. ست نقاط ما زالت ست نقاط. نحن سعداء، لكن علينا مواصلة القيام بعملنا».

وأكد سيلفا أن سيتي مرّ بلحظات محبطة في بداية العام نتيجة فقدان بعض النقاط السهلة، لكنه شدد على أن الفوز في «أصعب ملعب في إنجلترا» بمثابة رسالة واضحة على أن مانشستر سيتي لن يتنازل عن المنافسة حتى الرمق الأخير.