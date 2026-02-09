أزمة تحكيم في قمة تونس تقود إلى تجميد حكمي «الفار»

أعلنت إدارة التحكيم التابعة لاتحاد الكرة في تونس تجميد نشاط حكمي غرفة تقنية الفيديو المساعد «فار» إلى أجل غير مسمى، لارتكابهما «خطأ جسيمًا» في مباراة القمة التي أُقيمت يوم الأحد بين النادي الصفاقسي والنادي الأفريقي، واحتساب هدف غير صحيح.

وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدف لمثله، وسط احتجاجات واسعة من إدارة الصفاقسي بسبب احتساب هدف للأفريقي من تسلل قبل نهاية المباراة بأربع دقائق.

وأصدرت إدارة التحكيم بيانًا ذكرت فيه أنه بعد مراجعة اللقطة المعنية والاطلاع على تسجيلات غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد، تبيّن بشكل واضح ارتكاب الحكم الدولي هيثم قيراط ومساعده أسامة شريط خطأً تحكيميًا، تمثّل في إشعار حكم الميدان بصحة الهدف وإقراره، رغم ثبوت حالة التسلل وفق التقنيات المعتمدة وبعد مراجعتها.

وقررت إدارة التحكيم، بحسب ما جاء في بيانها، فتح تحقيق داخلي للتثبت من ملابسات اتخاذ هذا القرار، ورفع الملف إلى مكتب الاتحاد لاتخاذ ما يراه مناسبًا من قرارات.

ورغم التعادل، بقي الأفريقي، الذي سقط في فخ التعادل للمرة الثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة بالبطولة، في صدارة الترتيب برصيد 42 نقطة من 20 مباراة، متفوقًا بفارق نقطتين على منافسه التقليدي الترجي التونسي، الذي خاض 18 مباراة فقط.

في المقابل، أصبح في جعبة الصفاقسي 36 نقطة في المركز الرابع، مواصلًا إخفاقه في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، عقب خسارته المفاجئة صفر/1 أمام مضيفه شبيبة العمران.