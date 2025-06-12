كرة القدم الأوروبية تحقق 38 مليار يورو في موسم 2023-2024

قالت شركة ديلويت أمس الأربعاء إن سوق كرة القدم في أوروبا نمت بنسبة ثمانية في المئة من حيث الإيرادات في موسم 2023-2024 لتصل إلى 38 مليار يورو (43.46 مليار دولار) مع تحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز لأكبر قدر من الإيرادات.

وأضافت ديلويت في مراجعتها السنوية للجوانب المالية في كرة القدم أن مسابقات الدوري الخمس الكبرى وهي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الدرجة الأولى الألماني ودوري الدرجة الأولى الإسباني ودوري الدرجة الأولى الإيطالي ودوري الدرجة الأولى الفرنسي حققت إيرادات بقيمة 20.4 مليار يورو بزيادة قدرها أربعة في المئة.

وحققت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أعلى إيرادات بين الدوريات الكبرى في أوروبا بقيمة 6.3 مليارات جنيه إسترليني (8.50 مليارات دولار).

لكن مع ذلك، سجلت الأندية "الستة الكبرى" التقليدية في دوري الأضواء الإنجليزي متوسط نمو أقل في الإيرادات (ثلاثة في المئة) مقارنة بأندية أخرى نافست في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمي 2023-2024 و2022-2023 (11 بالمئة).

وقالت الدراسة إن النمو كان مدفوعا إلى حد كبير بزيادة الدخل التجاري للأندية مما أدى أيضا إلى تحقيق الفرق مجتمعة إيرادات تجارية تزيد على ملياري جنيه إسترليني للمرة الأولى.

وقال تيم بريدج الشريك الرئيسي في وحدة مجموعة ديلويت الخاصة بالماليات في القطاع الرياضي "أدى التركيز على تطوير الملاعب وتنويع الإيرادات التجارية إلى نمو سوق كرة القدم الأوروبية في موسم 2023-2024‭"‬.

وأضاف "ومع ذلك، لا يمكن للأندية والدوريات أن تغض الطرف عن التحديات الجديدة، بما في ذلك المشهد التنظيمي المتطور وتغير سلوكيات المشجعين.

"يتزايد الضغط على المزيد من الأندية لزيادة الإيرادات في نفس الوقت الذي تدير فيه ارتفاع التكاليف.

"يجب على القادة والملاك أن يدركوا أكثر من أي وقت مضى المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم في إدارة هذه الأعمال".

وسجلت الأندية في مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا أرباحا تشغيلية إجمالية (0.6 مليار يورو) للموسم الثاني على التوالي في حين انخفضت نسبة الأجور/الإيرادات الإجمالية من 66 في المئة إلى 64 في المئة.

*ارتفاع إيرادات الدوري الإنجليزي للسيدات

حققت الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات إيرادات مشتركة بلغت 65 مليون جنيه إسترليني في موسم 2023-2024 بزيادة قدرها 34 في المئة.

وتضاعفت إيرادات كل ناد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات في حين حققت جميع الأندية 12 إيرادات تزيد عن مليون جنيه إسترليني للمرة الأولى بمتوسط إيرادات بلغ 5.4 ملايين جنيه إسترليني.

وقالت جنيفر هاسكل المسؤولة البارزة في مجموعة ديلويت "من خلال تطوير استراتيجيات أكثر قوة لإشراك المشجعين، والصفقات التجارية القوية ... دشنت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات مرحلة جديدة من النمو".