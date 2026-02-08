الظفرة يضم الدولي العراقي إبراهيم بايش



أعلن الظفرة تعاقده رسمياً مع اللاعب الدولي العراقي، إبراهيم بايش، في صفقة انتقال حر، في إطار مساعيه لتعزيز صفوفه، وذلك قبل غلق باب الانتقالات الشتوية الحالية. وانضم بايش إلى الظفرة بعدما أنهى النادي إجراءات التعاقد مع اللاعب، واجتاز الفحص الطبي، ليبدأ تحدياً جديداً مع الفارس خلال المرحلة المقبلة.



وكان بايش يملك عروضاً من أندية عدة، حيث كان الوحدة أحد الأندية التي استفسرت عن اللاعب، لكن نجح الظفرة في إتمام الصفقة. وجاء انتقال بايش إلى الظفرة في صفقة انتقال حر، بعدما كان قد فسخ اللاعب تعاقده في وقت سابق مع نادي الرياض السعودي بالتراضي. ويعد إبراهيم بايش من العناصر الأساسية في المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، وشارك مع ناديه الرياض في الدوري السعودي في 46 مباراة، ما جعله محط أنظار عدد من الأندية قبل أن يتم انتقاله للظفرة.