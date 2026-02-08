أرسنال وبالمر وتوتنهام.. عندما تتحطم الأرقام



لعبة الأرقام، كانت العنوان الرئيسي لليوم الثاني من الجولة 25 في الدوري الإنجليزي الممتاز، أرقام تكسر وأرقام تأتي للمرة الأولى، وأرقام ترسل إشارات هي الأولى منذ زمن بعيد بل للمرة الأولى في تاريخ الدوري الإنجليزي منذ أن تأسس وليس في عهده الحالي بمسمى الدوري الإنجليزي الممتاز.



البداية مع المباراة الأولى في اليوم الثاني للجولة، التي عرفت حدثاً هو الأول في فترة زمنية معينة، تلك الفترة التي انضم فيها الأرجنتيني كريستيان روميرو إلى توتنهام، إذ منذ عام 2021، فبعد تعرضه لطرد مباشر عقب لعبة عنيفة على كاسميرو لاعب مانشستر يونايتد، وصل روميرو إلى 6 حالات طرد منذ منذ 2021، ليصبح أكثر لاعب في الدوري الإنجليزي يغادر الملعب بالبطاقة الحمراء خلال السنوات الخمس الأخيرة.



الرقم 6 كان حاضراً بقوة في ملعب الإمارات، ولكنه بشكل إيجابي جداً على العكس من ما حدث في ملعب أولدترفورد التابع مانشستر الذي شهد فوز أصحاب الأرض على توتنهام 2 - 0.

فملعب الإمارات شهد صمود سندرلاند أمام أرسنال حتى الدقيقة 42، عندما افتتح زوبيميندي أهداف متصدر الترتيب، إلا أن الأرقام بدأت في التساقط بعد دخول فيكتور جيوكيريس إلى أرض الملعب، فالمهاجم السويدي نجح في تسجيل هدفين رافعاً رصيده إلى 6 أهداف منذ بداية السنة الجديدة، ليصبح اللاعب الأكثر تسجيلاً بين لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ بداية سنة 2026.

السويدي لم يكتف بهذا الإنجاز، بل حقق ما هو أكثر من ذلك حيث بات أول لاعب هذا الموسم ينجح في التسجيل بنسبة 100 % من محاولتين فأكثر، حيث لمس الكرة مرتين فقط في منطقة جزاء سندرلاند وفي المرتين انتهت الكرة في شباك «القطط السوداء» ليؤمن فوز فريقه الذي أنهى اليوم في الصدارة بفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي الذي سيلعب الأحد أما ليفربول، وهي المرة الأولى التي ينهي فيها أرسنال اليوم متصدراً بفارق 9 نقاط منذ اليوم الأخير في موسم 2003 - 2004 الذي حصد فيها لقبه رقم 13 في الدوري الإنجليزي





تاريخ جديد



ونجح الإنجليزي الدولي كول بالمر في تسجيل ثلاثية تشيلسي في شباك وولفرهامبتون في اللقاء الذي انتهى لصالح البلوز 3 - 1، وجاءت الأهداف الثلاثة لبالمر جميعها في الشوط الأول من اللقاء، ليكتب اسمه في تاريخ كرة القدم الإنجليزية وفي تاريخ الدوري الإنجليزي منذ تأسيسه في سبتمبر عام 1888، نعم منذ ذلك التاريخي البعيد عندما كان الدوري الوحيد في العالم.



بالمر بتسجيله لثلاثية في شباك وولفرهامبتون في الشوط الأول حقق إنجازاً هو الأول من نوعه بعد أن بات أول لاعب في تاريخ الكرة الإنجليزي يسجل «هاتريك» في الشوط الأول في ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي حيث سبق له تسجيل هاتريك في شباك إيفرتون وبراتيون ليحفظ لنفسه مكاناً في تاريخ الدوري الإنجليزي.



أرقام سلبية وأخرى إيجابية، يجمع بينهما صعوبة تخطيها، صعوب تكرارها صعوبة أن تحدث من جديد جميعها في يوم وحاد، أرسنال وبالمر ومانشستر وتوتنهام نجحوا في تحطيم تتحطم الأرقام.