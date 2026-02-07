برشلونة يعرض رافينيا وأولمو وكوندي في سوق الانتقالات الصيفية



كشفت مصادر مقربة من برشلونة، أن إدارة النادي الكاتالوني اتخذت قراراً بعرض الثلاثي رافينيا وأولمو وكوندي في سوق الانتقالات الصيفية.



وشدد المصدر على أن قرار إدارة برشلونة مبني على حسابات اقتصادية بحتة، من أجل مستقبل الفريق الذي يمر بوضع مالي حرج.



وأبان المصدر أن برشلونة على قناعة بالفائدة الفنية للثلاثي، ولكن في الوقت نفسه يحتاج إلى إعادة ضبط ميزانية النادي، لتتوافق مع المشروع الرياضي للمدرب هانز فليك، ولا يوجد خيار سوى بيع بعض النجوم، على الرغم من أهميتهم الواضحة للفريق.



ومضى المصدر: برشلونة لن ينظر لعروض أقل من 80 مليون يورو في ما يتعلق باحتمال بيع كوندي، وأن المبلغ الأولي للتفاوض بشأن أولمو سيكون في حدود 70 مليون يورو، بينما يوجد العديد من الخيارات في ما يتعلق بالتخلي عن رافينيا، موضحاً أن أول هذه الخيارات، هي الموافقة على العرض الضخم المقدم من أحد الأندية السعودية للاعب البرازيلي، متى ما وافق على الانتقال، بينما الخيار الثاني هو بيعه في حدود 100 مليون يورو كحد أدنى، كما يوجد خيار ثالث لانتقال اللاعب في صفقة تبادلية، غالب الترجيحات تشير إلى أنها ستكون مع أرسنال، حيث يسعى برشلونة إلى التعاقد مع الجناح البرازيلي غابرييل مارتينيلي.