مانشستر سيتي أمام فرصة تاريخية لتحقيق رقم غاب عنه 90 عاماً في مواجهة ليفربول



مجدداً نقف أمام حدث تاريخي، كيف لا والفريقان المتنافسان هما ليفربول ومانشستر سيتي.



ناديان من قمة الأندية الإنجليزية، بل هما القمة الفعلية في السنوات الأخيرة، السيتي الأكثر تتويجاً بلقب الدوري الإنجليزي في السنوات الأخيرة وليفربول، الذي عادل الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب الدوري الإنجليزي.



يدخل الفريقان، اليوم، إلى أنفيلد معقل «الحمر» ولكل حساباته الخاصة، ولكنهما يتشاركان في الهدف، الفوز، النقاط الثلاث، ذلك ما يسعى إليه ليفربول وضيفه مانشستر سيتي، صاحب الأرض الباحث عن استعادة التوازن، ولا توجد دفعة معنوية تعيدك إلى الطريق الصحيح أكبر من الفوز على الفريق، الذي سيطر تقريباً على الألقاب في السنوات الخمس الأخيرة، ومانشستر سيتي يريد مواصل السعي لاستعادة لقب الدوري، الذي غادر خزائنه في الموسم الماضي متجهاً إلى معلق الأنفيلد.



لقاء الذهاب بين الفريقين يلقي بظلاله على موقعة اليوم، بعد أن انتهى لصالح مانشستر سيتي 3 - 0، وهي نتيجة نادراً ما تحدث في لقاءات الفريقين، وفتحت الباب في الوقت نفسه لحدث غاب نحو 90 عاماً، وتحديداً منذ موسم 1936 - 1937، ذلك الموسم الذي تمكن في «السيتزن» من الفوز على ليفربول في مرحلتي الذهاب والإياب، ومنذ ذلك التاريخ لم يحدث أن فاز سيتي على ليفربول في مرحلتي الدوري.



هذا الرقم يمكن أن يتحطم اليوم، فعلى الرغم من أن سيتي فاز مرة واحدة فقط في آخر 22 مباراة له على ملعب ليفربول في الدوري بعد أن تعادل في 7 مباريات، وخسر 14 مرة إلا أن الفوز الوحيد، والذي جاء في فبراير 2021، أي مثل هذا الشهر، كان في وضعية مشابهة، حيث كان ليفربول حينها يدافع عن اللقب، وهو الأمر نفسه في الموسم الحالي، ذلك اللقاء انتهى لصالح سيتي 4 - 1، في هزيمة كبيرة جداً لحامل اللقب حينها.



مواعيد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والقناة الناقلة



تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي عند الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأحد 8 فبراير بتوقيت الإمارات، السادسة والنصف بتوقيت مصر، وهي منقولة على قناة «بي أن سبورت» مينا الأولى.