مانشستر يونايتد لتفادي أسوأ رقم في تاريخه أمام توتنهام وأرسنال لاستغلال عقدة سندرلاند في ملعب الإمارات



تستعد ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز، لاحتضان مباريات الجولة 25 لبطولة الدوري الأقوى عالمياً.



ومع اقتراب البطولة من نهايتها، حيث تبقت 13 جولة فقط بعد الجولة التي تنطلق اليوم فإن المواجهات تزاد صعوبة أكثر فاكثر، فالسعي إلى اللقب، وتفادي الهبوط، والتقدم نحو المراكز الأوروبية، جميعها عوامل تزيد من اشتعال المباريات، خصوصاً في ظل القاعدة الثابتة، أن لا تعويض لما يمضي من مباريات المرحلة الثانية من البطولة «مرحلة الإياب».



بداية الإثارة اليوم مرتقبة من ملعب أولد ترافورد التابع لمانشستر يونايتد، عندما يستضيف «الشياطين الحمر»، توتنهام، في مواجهة يتوقع أن تحمل الكثير من الإثارة على خلفية المستوى الأخير لصاحب الأرض والعودة القوية لتوتنهام في مباراته السابقة أما مانشستر سيتي بعد أن نجح في تفادي الخسارة عقب تأخره 0 - 2.



مانشستر يونايتد يخشى قبل كل شيء من أن يصل إلى أسوأ رقم في تاريخ مواجهته على أرضه أمام توتنهام، والمسجل قبل أكثر من 105 أعوام، حيث فشل في الفوز على توتنهام في 6 مباريات متتالية على ملعب أولد ترافورد، في الفترة بين (1914 - 1921)، وهو الآن على أبواب تجاوز هذا الرقم إذا فشل في تحقيق الفوز، حيث لم يعرف طعم الانتصار على توتنهام في آخر 6 مباريات جرت بين الفريقين على ملعب أولد ترافورد.



توتنهام من جانبه يسعى لكسر رقم صمد نحو 12 عاماً، بالفوز مرتين على التوالي في ملعب يونايتد، حيث فاز الموسم الماضي 3 - 0، ولم يحقق الفريق فوزين على التوالي في ملعب أولد ترافورد منذ يناير 2014، كما أن الفريق لم يعرف الخسارة أمام يونايتد في آخر 8 مواجهات في جميع المنافسات، وهو أفضل رقم له في مواجهة منافس.



مواعيد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام



تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام عند الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم السبت 7 فبراير 2026 بتوقيت الإمارات، الثانية والنصف بتوقيت مصر، وهي منقولة على قناة «بي أن سبورت» مينا الأولى.



مواصلة الصحوة



عقب التعادل سلبياً مع ليفربول، وكذلك أمام نوتنغهام فوريست، ثم الخسارة على أرضه أمام مانشستر يونايتد، استفاق أرسنال بفوز كبير على حساب ليدز يونايتد بأربعة أهداف نظيفة، مكنته من المحافظة على الصدارة كما تلقى في الجولة نفسها هدية من توتنهام الذي عطل مانشستر سيتي بالتعادل ليستعيد أرسنال فارق النقاط الـ 6 في الصدارة.



الفريق اللندني يأمل في استمرار مسيرته المميزة على أرضه أمام سندرلاند، حيث لم يخسر في آخر 18 مباراة بينهما في ملعب أرسنال منذ الفوز 2 - 1 في نوفمبر 1983 في ملعب أرسنال القديم هايبري، حيث فاز الغنرز في 13 مواجهة، ونجح «القطط السوداء» في تفادي الخسارة في 5 مباريات ولم يحقق أي فوز على أرسنال منذ انتقال الفريق اللندني إلى ملعب الإمارات.



ويملك أرسنال سجلاً مميزاً في مواجهته مع الفرق الصاعد، حيث لم يخسر في آخر 43 مباراة على أرضه أمام الفرق التي صعدت في الموسم نفسه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.



مواعيد مباراة أرسنال وسندرلاند والقناة الناقلة



تنقل قناة «بي أن سبورت» مينا الأولى عند السابعة من مساء يوم السبت 7 فبراير 2026 بتوقيت الإمارات الخامسة بتوقيت مصر مباراة أرسنال وضيفه سندرلاند.