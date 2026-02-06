الاتحاد المغربي يقطع الشك باليقين بشأن مستقبل الركراكي

نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم التقارير الصحفية التي قالت إن مدرب المنتخب الأول وليد الركراكي قدم استقالته من منصبه اليوم الجمعة.

وخسر المغرب نهائي كأس الأمم الأفريقية التي استضافها أمام السنغال في يناير/كانون الثاني. وذكرت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن المدرب الركراكي قدم استقالته للاتحاد المغربي للعبة، دون توضيح أسبابه.

وقال الاتحاد المغربي في بيان: «تنفي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نفيًا قاطعًا ما راج (تم ترويجه) في بعض المنابر الإعلامية بخصوص تقديم مدرب المنتخب الوطني، السيد وليد الركراكي، لاستقالته من مهامه».

ويستعد المغرب للمشاركة في كأس العالم التي ستقام في أمريكا الشمالية في الصيف المقبل، سعيًا لتكرار إنجازه عام 2022، عندما قاده الركراكي لبلوغ المربع الذهبي في نهائيات قطر.

وقاد الركراكي المغرب للتأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية لأول مرة منذ عام 2004، لكنه خسر بهدف بابي جي في الأشواط الإضافية لمباراة شهدت فوضى.

إذ غادرت السنغال أرض الملعب قرب النهاية بعد احتساب ركلة جزاء، لينتظر براهيم دياز نحو 14 دقيقة حتى عودتها، لكن لاعب ريال مدريد أهدر الركلة.

وكان المغرب المرشح المفضل للفوز باللقب، وانتظرت الجماهير المحلية تحقيق كأس أفريقيا لأول مرة منذ 50 عامًا، لإكمال سلسلة النجاح التي حققتها كرة القدم المغربية في الفترة الأخيرة، بعدما نال المنتخب الأولمبي الميدالية البرونزية في ألعاب باريس، وفاز منتخب الشباب بكأس العالم تحت 20 عامًا.

لكن الخسارة أمام السنغال حرمت المغرب من تحقيق لقبه الثاني في كأس الأمم الأفريقية، بعدما تُوّج باللقب عام 1976.

ويقع المغرب في المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026 إلى جانب البرازيل واسكتلندا وهايتي.