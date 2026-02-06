ميلوش: أميل لتشجيع الوصل وأبحث عن تجربة جديدة ومختلفة



أكد الصربي ميلوش، مدرب الوصل والشارقة السابق، أن موسم دوري أدنوك للمحترفين 2025-2026 لا يزال طويلاً، والتنافس سيكون مفتوحاً بين كافة فرق المقدمة، لكن فرص شباب الأهلي والعين ستكون أوسع، وذلك من واقع نتائج الفريقين الحالية في الدوري وامتلاكهم لاعبين مميزين ودكة بدلاء في نفس مستوى اللاعبين الأساسيين.



ونفى المدرب شائعات توليه تدريب أي من فريقي النصر أو الوصل بعد حضوره مباراة الفريقين أمس بملعب آل مكتوم ضمن مباريات الأسبوع 15 من دوري أدنوك للمحترفين، والتي انتهت على وقع التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وقال في تصريحات صحفية: حضرت للمشاهدة والمتعة فقط، وتابع: بطبعي أميل لتشجيع الوصل، وفي نفس الوقت مدرب النصر صديق مقرب لي وأنا أحترم دوري المحترفين الإماراتي وأحترم كذلك دولة الإمارات. لافتاً إلى أنه يبحث عن تجربة مختلفة أخرى بعيداً عن الأندية.



وعبر ميلوش عن سعادته بتتويج فريقه السابق ببطولتين هذا الموسم بدءاً من السوبر الإماراتي بعد الفوز على شباب الأهلي، إلى جانب تتويجه بالسوبر القطري بعد الفوز على الغرافة بهدف دون رد، وقال سررت بتتويج الفريق بهذه الألقاب، خصوصاً أن حصد الكؤوس ليس بالأمر السهل، ودائماً ما ترافقه جهود مقدرة من كافة العاملين بالنادي.