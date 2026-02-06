لوكمان يدخل نادي المئة بهدف في أول ظهور مع أتلتيكو مدريد

حقق النجم النيجيري الدولي أديمولا لوكمان إنجازًا بارزًا في مسيرته الحافلة مع الساحرة المستديرة، بتسجيله هدفًا في مباراته الأولى مع فريقه الجديد أتلتيكو مدريد.

وترك لوكمان، الذي انضم إلى أتلتيكو قادمًا من أتالانتا الإيطالي في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية المنقضية، بصمة فورية بتسجيله هدفًا وصناعته آخر، ليقود فريق العاصمة الإسبانية لفوز ساحق 5/0 على ريال بيتيس في دور الثمانية لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وقدم اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2024 لمحة فنية رائعة في الدقيقة 37 من عمر اللقاء، الذي جرى على ملعب بيتيس، حيث راوغ مدافعين اثنين قبل أن يسدد الكرة بهدوء في الشباك، ليقود فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني لبلوغ الدور قبل النهائي للمسابقة.

وبهذا الهدف، وصل رصيد لوكمان إلى 100 هدف في مسيرته الكروية، سواء مع الأندية التي دافع عن ألوانها أو مع المنتخب النيجيري، حسبما أفاد موقع «أفريكا سوكر» المتخصص في كرة القدم الأفريقية.

وتمكن لوكمان (28 عامًا)، الذي حصل مؤخرًا مع منتخب نيجيريا على المركز الثالث في كأس أمم أفريقيا بالمغرب، من هز الشباك مع سبعة أندية مختلفة حتى الآن، حيث كان معظم أهدافه مع فريق أتالانتا.

وعلى الصعيد الدولي، شارك لوكمان في 41 مباراة مع منتخب «النسور الخضراء المحلقة» منذ ظهوره الأول مع الفريق عام 2022، مسجلًا 11 هدفًا خلال هذه الفترة.

وبعد بدايته المبهرة مع أتلتيكو مدريد، يأمل لوكمان في ترك بصمة مؤثرة مع النادي، الذي وقع معه لمدة أربعة أعوام، ما يضمن له البقاء في العاصمة الإسبانية حتى صيف عام 2030.