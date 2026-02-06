سيميوني يشيد بفوز أتلتيكو الكاسح على بيتيس

أعرب دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، عن فرحته العارمة بعد فوز فريقه الكاسح على مضيفه ريال بيتيس، وصعوده إلى الدور قبل النهائي في بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، فيما أشاد في الوقت ذاته – بشكل خاص – بمستوى نجم الفريق الجديد النيجيري أديمولا لوكمان.

وأكمل أتلتيكو عقد الصاعدين للدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا، عقب انتصاره الساحق 5/0 على بيتيس، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، في ختام مباريات دور الثمانية للمسابقة.

وعلى ملعب «بينتو فيامارين»، افتتح ديفيد هانكو التسجيل لمصلحة أتلتيكو مدريد في الدقيقة 12، فيما أضاف زميله جوليانو سيميوني الهدف الثاني لفريق العاصمة الإسبانية في الدقيقة 30.

وعزز لوكمان تقدم أتلتيكو بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 37، ليتمكن من هز الشباك في مباراته الأولى مع فريقه الجديد، الذي انضم إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المنقضية، قادماً من أتالانتا الإيطالي.

وواصل فريق العاصمة الإسبانية فرض هيمنته على مجريات الشوط الثاني، الذي شهد تسجيله هدفيه الرابع والخامس، بواسطة نجمه الفرنسي المخضرم أنطوان غريزمان وتياجو ألمادا في الدقيقتين 62 و83 على الترتيب.

وعندما سُئل عما إذا كان لوكمان سيحتاج إلى فترة تأقلم داخل صفوف الفريق، أجاب سيميوني: «إنه لاعب كبير، يبلغ 28 عاماً. لقد جاء ليساعدنا، ونأمل أن نساعده أيضاً ليواصل التطور. لديه مهارات مختلفة عن اللاعبين الموجودين لدينا، وسيساهم في تحسين أدائنا».

وأضاف سيميوني في تصريحات صحفية عقب اللقاء: «لعب الفريق بشكل ممتاز. بدأ بيتيس المباراة بقوة، لكن هدفنا من ركلة ثابتة منحنا الثقة في أدائنا. وبفضل العمل الجاد واللعب الجيد، تمكنا من الحفاظ على هذا المستوى في الشوط الأول».

وأوضح المدرب الأرجنتيني: «لقد كانت هناك أمور مهمة. خاض الفريق مباريات صعبة، والهدف وضعنا في موقف أفضل. في الشوط الثاني، واصلنا اللعب بنوايا أفضل. لن نتوقف. نحتاج إلى الراحة سريعاً لأننا سنلعب يوم الأحد بالدوري الإسباني».

وتحدث سيميوني عن التغييرات التكتيكية، حيث قال: «لا نلتزم بأسلوب لعب واحد. الفريق مستعد للعب بطرق مختلفة، وهذا ما نسعى إليه».

وفيما يتعلق بإصابة بابلو باريوس، لاعب الفريق، صرح مدرب أتلتيكو: «إنه لاعب أساسي في خط الوسط. عنصر مهم للغاية بالنسبة لنا. نحاول الاعتناء به قدر الإمكان، لكنه أصيب اليوم، وسيكون هناك مكان لزميل آخر قادر على تقديم أفضل ما لديه».

وتطرق سيميوني للحديث عن غياب مواطنه خوليان ألفاريز عن اللقاء بسبب إصابته بعدوى فيروسية، حيث قال: «لقد مر بليلة سيئة وصباح صعب. جاء وكان يريد أن يكون حاضراً في المباراة، لكننا أدركنا أنه ليس من الجيد إشراكه لأن الجهد المبذول لن يكون مناسباً لحالته».

وكانت أندية برشلونة وأتلتيك بلباو وريال سوسييداد قد حسمت تأهلها أيضاً إلى المربع الذهبي في البطولة العريقة، عقب فوزها على ألباسيتي وبلنسية وديبورتيفو ألافيس في دور الثمانية على الترتيب.

ويعود أتلتيكو لمواجهة بيتيس مجدداً، ولكن في العاصمة مدريد، بعد غد الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ23 للمسابقة، حيث يحتل فريق سيميوني المركز الثالث برصيد 45 نقطة، بفارق 10 نقاط عن بيتيس، صاحب المركز الخامس.