الوحدة يتعاقد مع جاستون سواريز قادمًا من شباب الأهلي

أعلن نادي الوحدة، اليوم الجمعة، تعاقده مع لاعب خط الوسط جاستون سواريز قادمًا من شباب الأهلي.

وقال الوحدة في بيان عبر حسابه على منصة إكس إنه أكمل إجراءات التعاقد مع سواريز في «صفقة انتقال دائم، لتعزيز صفوف الفريق الأول خلال المرحلة المقبلة».

ووجه الوحدة الشكر إلى مجلس إدارة شباب الأهلي على تعاونه المثمر و«تسهيل إجراءات التعاقد، في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين الناديين».

وشارك سواريز (32 عامًا)، الذي انضم إلى شباب الأهلي قادمًا من بني ياس في عام 2024، في خمس مباريات بالدوري هذا الموسم.

وتعادل الوحدة 2-2 مع ضيفه البطائح أمس الخميس، ليفرط في نقطتين ثمينتين في محاولته المنافسة على اللقب.

ويحتل الوحدة المركز الثالث في الترتيب برصيد 30 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن شباب الأهلي المتصدر.