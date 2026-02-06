الأهلي وبيراميدز يطمحان لحسم التقدم إلى دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا

يسعى الأهلي وبيراميدز، ممثلا الكرة المصرية في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، إلى تحقيق نتيجة إيجابية عندما يخوضان مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات، من أجل ضمان التأهل إلى دور الثمانية دون انتظار نتائج الجولة الأخيرة.

وتوجه الأهلي إلى الجزائر لمواجهة شبيبة القبائل غدًا السبت، بينما يحل بيراميدز، حامل اللقب، ضيفًا على ريفرز يونايتد يوم الأحد.

ويدخل الأهلي مباراة الغد في صدارة المجموعة الثانية برصيد ثماني نقاط، متفوقًا بثلاث نقاط على الجيش الملكي المغربي ويانغ أفريكانز التنزاني، ويتذيل شبيبة القبائل ترتيب المجموعة بنقطتين.

ويأمل الأهلي في تحقيق انتصار سيضمن له حسم التأهل دون الحاجة إلى انتظار باقي مباريات المجموعة، فيما قد يؤجل التعادل حسم التأهل إلى الجولة الأخيرة.

وفي الوقت ذاته، يرغب شبيبة القبائل في الانتصار للثأر من خسارته في الجولة الأولى 4-1 أمام الأهلي في القاهرة، وإحياء آماله في التأهل.

وسافر الأهلي إلى الجزائر أمس الخميس، لكن قائمته كانت منقوصة من أحمد مصطفى (زيزو)، الذي تعرض لإصابة عضلية أمام البنك الأهلي في الدوري المحلي، وإمام عاشور الموقوف لمدة أسبوعين بعد تخلفه عن السفر مع الفريق إلى تنزانيا.

ووصف كريم دودان، المدير الرياضي لشبيبة القبائل، مواجهة فريقه أمام الأهلي بأنها «صعبة للغاية»، مؤكدًا أن الفريق المصري هو الأقوى في أفريقيا.

وأضاف في تصريحات صحفية بالجزائر: «يمتلك الأهلي مجموعة من اللاعبين المتميزين، وخبرات تراكمية كبيرة في المواعيد الكبرى، مما يجعل المباراة تحديًا فنيًا وبدنيًا من الطراز الرفيع».

وتابع: «طموح فريقي يتجاوز مجرد المشاركة، وهناك رغبة أكيدة في اقتناص نقاط المباراة الثلاث».

نقطة واحدة تكفي يحتاج بيراميدز إلى نقطة واحدة من مباراته أمام ريفرز يونايتد يوم الأحد، ليتأهل إلى دور الثمانية ويواصل حملة الدفاع عن لقبه القاري الذي حققه للمرة الأولى الموسم الماضي.

ويتصدر بيراميدز المجموعة الأولى برصيد عشر نقاط، متقدمًا بثلاث نقاط على نهضة بركان المغربي، صاحب المركز الثاني، فيما يحتل باور ديناموز المركز الثالث في المجموعة برصيد أربع نقاط، ويتذيل ريفرز يونايتد الترتيب بنقطة واحدة.

ويرغب حامل اللقب في الفوز والتأهل لرفع المعنويات بعد الخسارة 2-1 أمام سموحة في الدوري المصري يوم الأربعاء، التي أدت إلى تراجعه للمركز الثالث في جدول الترتيب.