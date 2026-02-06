الغيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة زيسكو

يخوض الزمالك والمصري البورسعيدي، ممثلا الكرة المصرية في كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، مباراتين صعبتين في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وسيلعب الفريقان المتنافسان في المجموعة الرابعة يوم الأحد، إذ سيحل الزمالك ضيفًا على زيسكو يونايتد الزامبي، ويتوجه المصري إلى جنوب أفريقيا لمواجهة كايزر تشيفز.

وضربت نزلات البرد صفوف الزمالك، مما أدى إلى غياب عدد من العناصر المهمة عن الفريق وعدم سفرهم إلى زامبيا.

وقال عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالزمالك، إن عبد الله السعيد، صانع اللعب، على رأس الغائبين عن المباراة.

وأضاف في تصريحات للمركز الإعلامي للزمالك قبل السفر إلى زامبيا فجر اليوم الجمعة: «عبد الله السعيد يعاني من نزلة برد وارتفاع في درجة الحرارة، مما دفع الجهاز الفني لاستبعاده من القائمة المسافرة لخوض اللقاء».

وتابع: «سيغيب البرازيلي خوان بيزيرا عن القائمة بسبب الإصابة التي يعاني منها في القدم، وتسببت في عدم مشاركته في لقاء كهرباء الإسماعيلية بالدوري».

وكشف عن استمرار غياب كل من الأنجولي شيكو بانزا والتونسي سيف الدين الجزيري بسبب إصابتهما بنزلة برد، كما يواصل عمر جابر الغياب بسبب إصابته في الركبة.

ويتصدر الزمالك ترتيب المجموعة الرابعة بثماني نقاط، متقدمًا بنقطة واحدة على المصري وكايزر تشيفز.

وسيضمن فوز الزمالك على زيسكو، صاحب المركز الأخير دون رصيد، تأهله إلى دور الثمانية، لكن أي نتيجة أخرى قد تعقد موقفه في المجموعة.

وسيخوض المصري مواجهة صعبة أمام كايزر تشيفز، إذ يحتاج إلى التعادل على الأقل للحفاظ على آماله في التأهل إلى دور الثمانية.