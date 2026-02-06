إلزام ليفربول بدفع مقابل مادي لتشيلسي بسبب صفقة نجوموها

أصدرت محكمة إنجليزية قرارًا يُلزم نادي ليفربول بدفع ما لا يقل عن 2.8 مليون جنيه إسترليني لمنافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز، نادي تشيلسي، بشأن ضم الجناح ريو نجوموها.

وغادر نجوموها (17 عامًا) أكاديمية تشيلسي في سبتمبر/أيلول 2024 لينضم إلى ليفربول، ووقّع أول عقد احترافي له معه بعد عام.

وقد حددت لجنة تعويضات لاعبي كرة القدم المحترفين المبلغ المستحق لتشيلسي مقابل تدريب وتطوير المهاجم الإنجليزي خلال فترة وجوده مع «البلوز»، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

ويُعد المبلغ الأولي البالغ 2.8 مليون جنيه إسترليني غير قابل للتفاوض، لكنه قد يرتفع من خلال إضافات في حال استيفاء شروط معينة.

وذكرت صحيفة «ذا أثليتيك» سابقًا أن تشيلسي سيحصل أيضًا على 20% من الأرباح في حال بيع ليفربول لنجوموها.

وشارك اللاعب الشاب في 13 مباراة في جميع المسابقات مع فريق المدرب آرني سلوت هذا الموسم، وسجل هدف الفوز في الدقيقة 100 أمام نيوكاسل في أول ظهور له في الدوري الإنجليزي الممتاز في أغسطس/آب.