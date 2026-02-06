4 أندية عربية تتطلع لبلوغ دور الثمانية بالجولة الخامسة من دور المجموعات للكونفيدرالية

بعدما حسم اتحاد الجزائر وأولمبيك آسفي المغربي تأهلهما مبكرًا إلى دور الثمانية في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية) بالجولة الماضية، يتطلع أكثر من نادٍ آخر لحسم صعوده إلى الأدوار الإقصائية للمسابقة القارية أيضًا خلال الجولة الخامسة، التي تنطلق فعالياتها غدًا السبت.

وتبدو الفرصة مواتية أمام 4 أندية عربية لمرافقة الناديين المغربي والجزائري بمرحلة خروج المغلوب للبطولة، التي تم توزيع أنديتها الـ16 المشاركة بها على 4 مجموعات، بواقع 4 أندية في كل مجموعة، على أن يتأهل المتصدر والوصيف إلى دور الثمانية.

ويلتقي متصدر كل مجموعة في دور الثمانية مع أحد الأندية الحاصلة على الوصافة في المجموعات الثلاث الأخرى، وفقًا للائحة البطولة، التي تأتي في المركز الثاني من حيث الأهمية على مستوى الأندية، بعد دوري أبطال أفريقيا.

وفي المجموعة الأولى، يلتقي اتحاد الجزائر مع مضيفه سان بيدرو الإيفواري بعد غدٍ الأحد، في حين يلعب أولمبيك آسفي مع ضيفه دجوليبا المالي في اليوم ذاته.

ويتصدر اتحاد الجزائر ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه أولمبيك آسفي، حيث يتصارع الفريقان الآن على التواجد على قمة الترتيب بعد ضمان صعودهما للدور المقبل، فيما يتواجد سان بيدرو في المركز الثالث بثلاث نقاط، ويقبع دجوليبا في قاع الترتيب بنقطة وحيدة.

وفي المجموعة الثانية، يحل شباب بلوزداد الجزائري ضيفًا على سينجيدا بلاك ستارز التنزاني بعد غد، بينما يلعب أوتوهو الكونغولي مع ضيفه ستيلينبوش الجنوب أفريقي.

ويمتلك بلوزداد الحظوظ الأوفر في الصعود إلى دور الثمانية، حيث يتواجد على قمة الترتيب برصيد 9 نقاط، فيما يحتل أوتوهو المركز الثاني بست نقاط، ويحتل ستيلينبوش وسينجيدا بلاك ستارز المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 4 نقاط.

وتبدو الأمور مشتعلة في المجموعة الثالثة، التي تشهد مواجهة مهمة للوداد البيضاوي المغربي مع مضيفه نيروبي يونايتد الكيني بعد غد، فيما يلعب عزام يونايتد التنزاني مع ضيفه يونيون مانيما من الكونغو الديمقراطية غدًا.

ويتقاسم الوداد صدارة ترتيب المجموعة مع يونيون مانيما برصيد 9 نقاط لكل منهما، في حين يحتل عزام يونايتد المركز الثالث بست نقاط، ويتذيل نيروبي يونايتد الترتيب بلا رصيد من النقاط، ليودع المسابقة رسميًا منذ الجولة الماضية عقب خسارته مبارياته الأربع الأولى بالمجموعة.

ويبدو الطريق ممهّدًا أمام الوداد لحجز ورقة الترشح إلى دور الثمانية، في ظل الفوارق الكبيرة التي تصب في صالحه مقارنة بنيروبي يونايتد، في حين ستكون المواجهة محتدمة بين يونيون مانيما وعزام لمواصلة المشوار في البطولة.

ولا يختلف الحال كثيرًا في المجموعة الرابعة، التي تشهد لقاءً مرتقبًا للزمالك المصري مع مضيفه زيسكو يونايتد الزامبي، فيما يلعب المصري البورسعيدي مع مضيفه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

ويتواجد الزمالك، المتوج باللقب عامي 2019 و2024، في الصدارة برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة وحيدة أمام المصري وكايزر تشيفز، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، لتشتعل المنافسة بين الفرق الثلاث على بطاقتي الصعود للدور القادم، في ظل تلاشي آمال زيسكو، القابع في مؤخرة الترتيب بلا رصيد.