المتألق محمد صلاح يعزز صدارة ليفربول للدوري الإنجليزي بفوز مثير على ساوثامبتون

تغلب ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 3-2 على مضيفه ساوثامبتون متذيل الترتيب اليوم الأحد ليرفع الفارق الذي يفصله عن مانشستر سيتي حامل اللقب إلى ثماني نقاط بفضل محمد صلاح.

وتقدم ليفربول في النتيجة مستغلا خطأ من ساوثامبتون عندما انقض دومينيك سوبوسلاي على تمريرة خاطئة ليفتتح التسجيل لكن آدم أرمسترونج أدرك التعادل من متابعة ركلة جزاء سددها وتصدى لها الحارس.

وعلى نحو مفاجئ، تقدم ساوثامبتون في النتيجة عندما كلل ماتيوس فرنانديز هجمة مرتدة سريعة بنجاح، لكن صلاح أدرك التعادل بلمسة رائعة لتمر الكرة من تحت حارس المرمى إلى داخل الشباك.

وحصل ليفربول على ركلة جزاء في الدقيقة 83 بعد لمسة يد من يوكيناري سوجاوارا داخل المنطقة وسجل صلاح من علامة الجزاء ليحسم ليفربول النقاط الثلاث.