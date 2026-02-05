قاعدة جديدة تمنع نجم مانشستر سيتي من المشاركة في نهائي كأس الرابطة



ذكر تقرير إعلامي أن مارك جيهي، لن يسمح له بالمشاركة مع فريقه مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم.



وقال جوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، إن النادي سيسعى للحصول على إذن لكي يتمكن من المشاركة في المباراة التي تقام على ملعب ويمبلي، يوم 22 مارس، بعدما حجز الفريق مكانه في النهائي، بعد فوزه على نيوكاسل 5 - 1، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور قبل النهائي.

ومع ذلك، علمت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، أنه لن يكون هناك أي تغيير لقواعد رابطة الدوري الإنجليزي لكي يسمح لجيهي باللعب.

وأكمل المدافع الإنجليزي انتقاله لمانشستر من كريستال بالاس يوم 19 يناير الماضي، بعد ستة أيام من مباراة الذهاب للدور قبل النهائي.

وتسمح القاعدة 2، 4، 6 للاعبين باللعب لأكثر من نادٍ في المسابقة، ولكن فقط قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية، أو مباراة الذهاب من الدور قبل النهائي، أيهما أقرب.

وكانت هذه القاعدة نفسها جديدة هذا الموسم، ما أتاح لأنتوان سيمينيو اللعب، وتسجيل الهدف لصالح سيتي في المباراة الأولى على ملعب سانت جيمس بارك، بعد انتقاله من بورنموث.

كما تمكن ماكس ألين - الذي شارك في البطولة مع واتفورد على سبيل الإعارة، في وقت سابق من الموسم، قبل أن يتم استدعاؤه من قبل سيتي - من اللعب أيضاً.

وقال غوارديولا، الأربعاء، في ما يتعلق بجيهي: «لماذا لا يجب أن يلعب؟ لماذا لا؟ إنه لاعبنا، نحن ندفع راتبه، نحن قمنا بتوظيفه».

وأضاف: «نريد أن نسأل. قلت للنادي إنه يجب علينا بالتأكيد أن نسأل. لا أفهم السبب الذي يمنعه من اللعب في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في مارس، بينما هو معنا منذ وقت طويل».

وأكد: «بالطبع سنسأل، لأن الأمر منطقي تماماً. (لكن) تغيير القاعدة، مستحيل. لكننا سنحاول».