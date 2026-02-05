فارق النقطة يرفع مستوى الإثارة في مواجهة الظفرة وخورفكان

يستضيف الظفرة على ملعبه باستاد حمدان بن زايد عند الساعة 17:25 من مساء غد الجمعة، نظيره خورفكان ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين، في مباراة تبدو متكافئة بين الفريقين ومفتوحة على كل الاحتمالات في ظل فارق نقطة وحيدة تفصل بينهما في جدول ترتيب المسابقة.

الظفرة الذي يحتل المركز الثامن برصيد 16 نقطة، يسعى إلى العودة إلى سكة الانتصارات بعد أن تلقى هزيمة في الجولة الماضية أمام الشارقة، ولم يحقق الفريق سوى نقطة واحدة في آخر ثلاث مباريات بالتعادل مع عجمان، والخسارة من العين والشارقة.



ويتطلع الظفرة إلى الحفاظ على موقعه في المنطقة الدافئة في ترتيب الدوري على أقل تقدير، أو ربما التقدم لمركز أو اثنين في حالة الفوز وخدمته نتائج الفرق التي تسبقه سواء الشارقة أو النصر.

وقال المونتنيغري زيلكو بيتروفيتش مدرب الظفرة إن فريقه مطالب بالقتال داخل أرضية الملعب إذا ما أراد اللاعبون الاستمرار والبقاء ضمن أندية دوري أدنوك للمحترفين، مضيفاً: نحن الآن في معركه حقيقية، وجميع الفرق بدأت في تحقيق الانتصارات وجمع النقاط، ونحن أيضاً بحاجة ماسة إليها. طالما أن المباراة تقام على أرضنا، فنحن نحتاج إلى جنود داخل الملعب وليس مجرد لاعبين، لأن الحصول على النقاط في هذه المرحلة أمر في غاية الأهمية.



في المقابل، يأمل خورفكان استثمار الفوز الثمين الذي حققه الجولة الماضية على حساب الوصل، وتحقيق انتصاره الثاني مع مدربه الجديد دامير كرزنار الذي استطاع أن يقدم وجهاً قوياً في بداية مهمته مع الفريق.

ويحتل خورفكان المركز العاشر برصيد 15 نقطة، ويسعى إلى تحسين مركزه في جدول الترتيب. ويدخل خورفكان اللقاء بمعنويات عالية لاسيما وأن الفريق حصد 4 نقاط في آخر جولتين بالتعادل مع النصر والفوز على الوصل.

وشدد دامير كرزنار على صعوبة مواجهة الظفرة، لكنه أكد في الوقت نفسه على أن الفريق سيخوض اللقاء بمعنويات عالية، مشيراً إلى أن اللاعبين مطالبون بتقديم كل ما لديهم داخل الملعب، واللعب بقوة وبروح الفريق الواحد من أجل تحقيق الانتصار.