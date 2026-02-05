3 مباريات في «الهواة».. ويونايتد يدافع عن الصدارة أمام الحمرية

تشهد مباريات دوري الدرجة الأولى (الهواة) غداً الجمعة، 3 مواجهات في افتتاحية الجولة الـ 15 وذلك في تمام الساعة الخامسة والربع، في الأولى يسعى يونايتد المتصدر إلى إحباط أي مفاجأة قد يحدثها فريق الحمرية، وتمكن يونايتد من تحقيق الفوز خلال المباراة السابقة على العروبة بنتيجة 2-1، ليصل برصيده إلى 27 نقطة، وطوى الإيطالي اندريا بيرلو مدرب يونايتد صفحة الفوز على الوحدة في ربع نهائي كأس رئيس الدولة وبات تفكير الفريق منصباً على مواجهة الحمرية.



في المقابل ابتعد الحمرية المتعادل سلبياً ضد الإمارات كثيراً عن صراع التأهل إذ يحتل المركز العاشر برصيد 16 نقطة، وفي المباراة الثانية يستقبل مصفوت القابع في ذيل الترتيب برصيد 6 نقاط ضيفه العروبة السابع برصيد 22 نقطة، والذي تفوق في الأسبوع 14 على غلف يونايتد بنتيجة 2-0.



وفي اللقاء الثالث يلتقي غلف يونايتد الحادي عشر في سلم الترتيب برصيد 16 نقطة ضيفه الاتفاق صاحب المركز الأخير برصيد 6 نقاط في مباراة سيكون عنوانها التعويض بعد خسارة مصفوت أمام حتا بالخمسة وغلف أمام العروبة. ويوم السبت تقام 4 مباريات في غاية الأهمية تجمع الفجيرة وصيف المسابقة بضيفه الجزيرة الحمراء، ويستقبل دبا الحصن ضيفه سيتي، وحتا يلاقي مجد، ويواجه الإمارات فريق الذيد.