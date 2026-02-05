بني ياس يضم سوسو من العين ويقترب من لاعب أرجنتيني

واصل بني ياس تحركاته الجادة في سوق الانتقالات الشتوية، بعدما أعلن عن ضم اللاعب سولومون سوسو قادماً من العين على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي. ويعد سوسو الصفقة الثالثة التي يتعاقد معها بني ياس في الميركاتو الشتوي وقبل غلق باب القيد، بعدما كان قد ضم مؤنس دبور من شباب الأهلي، ونسيم الشاذلي من العين.



ولعب سوسو معاراً من العين إلى النصر في النصف الأول من الموسم الحالي، لكنه لم يشارك مع الفريق منذ بداية الموسم قبل أن تنتهي إعارته مع العميد، ومن ثم انتقاله إلى بني ياس وعلى صعيد متصل، علم «البيان» أن صفقة سوسو لن تكون الأخيرة لبني ياس في سوق الانتقالات الحالية، وأن النادي في طريقه للتعاقد مع لاعب وسط أرجنتيني من أجل تسجيله في فئة المقيمين، وذلك بعد اكتمال قائمة الأجانب بتواجد يوسف نياكاتي وسافيور غودوين وشوكوروف والحسن كوروما ومؤنس دبور.



وكان مؤنس دبور قد تم قيده ضمن خانة الأجانب بدلاً من الأوزبكي أكمل موزغوفوي الذي فسخ عقده مع النادي بالتراضي، بعدما لم يقدم الإضافة المطلوبة منذ انضمامه للسماوي مطلع الموسم، وانتقل إلى باختاكور الأوزبكي عقب نهاية علاقته ببني ياس.