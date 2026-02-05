خورفكان يسعى إلى رد اعتباره أمام الظفرة

بنشوة استعادة نغمة الانتصارات والفوز على الوصل في الجولة الماضية، يتطلع خورفكان للعودة من ملعب الظفرة بالعلامة الكاملة والتي تعزز من مركزه الحالي «العاشر» برصيد 15 نقطة، ولا يزال فريق نسور الخور يتهدده خطر الهبوط، وذلك يخوض مواجهة الجمعة بشعار الانتصار وقامت شركة كرة القدم بالنادي بضم الثنائي أداما ديالو ونجيوسام في وقت يغيب فيه المدافع الكوري دو جاي وون لفترة ليست بالقصيرة بسبب تعرضه لإصابة بليغة على مستوى الكتف، وسيخضع اللاعب لعملية جراحية ربما تبعده لفترة تزيد على 4 أشهر، ويسعى رجال المدرب الصربي ادمير كرزنار الى رد اعتبار هزيمة الفريق خلال مرحلة الذهاب أمام الظفرة تحديداً بنتيجة 3-2.



بدوره قال المدرب الكرواتي ادمير كرزنار، المدير الفني الجديد لخورفكان: المباراة مهمة لفريقه وسنخوضها بمعنويات عالية بعد الفوز على الوصل في الدوري و⁠يجب الحفاظ على ذات المستوى الذي أظهره اللاعبون أمام الإمبراطور واللعب بقوة ضد الظفرة، لافتاً إلى أن لاعبي خورفكان يمتازون بالمهارات الفردية، ولكننا سنلعب بروح الفريق الواحد، وسندخلها بتركيز كبير لتحقيق النقاط الثلاث، وتابع: ⁠نعلم أن الظفرة فريق قوي على ملعبه ولكننا ذاهبون إلى منطقة الظفرة من أجل العودة بنقاط المباراة مع كامل الاحترام لفريق الظفرة.