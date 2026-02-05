رونالدو مع نيمار وميسي يغرد وحيداً .. أيام السنة تتنافس على «الفريق الأفضل»



طبيعي أن يتنافس نجوم الرياضة على الأفضل، السعي إلى الألقاب الفردية والجماعية، محاولة دخول التاريخ، تلك الحوافز التي تدعم مسيرة النجوم في الرياضة، وخصوصاً في كرة القدم، وطبيعي أن تتنافس الفرق على الألقاب، وعلى التعاقد مع النجوم، لكن يبدو أن المنافسة ستتحول إلى شيء جديد، منافسة بين أيام السنة الميلادية على «الفريق الأفضل».



مصادفات غريبة جعلت من الأمر ممكناً فلا يمر يوم من السنة إلا ويحتفل أحد نجوم كرة القدم الحاليين أو السابقين بذكرى ميلاده، لتشاء الصدف أن يكون يوم الميلاد أيضاً جزءاً من المنافسة، في أي فريق أفضل، أي مجموعة من اللاعبين النجوم ولدت في اليوم نفسه، طبعاً باختلاف السنوات لكن يظل اليوم نفسه.



اليوم 5 فبراير يحتفل الأسطورة كريستيانو رونالدو بذكرى ميلاده الـ 41، النجم البرتغالي الأسطوري يقف على قمة فريق «5 فبراير» مع أسماء لامعة في عالم كرة القدم، وفق تقرير نشرته صحيفة الصن البريطانية.



الدون البرتغالي يتشارك يوم الميلاد - مع اختلاف السنة - والنجم البرازيلي نيمار والأرجنتيني الرائع جداً كارلوس تيفيز، وأسطورة أخرى أذهلت العالم في تسعينيات القرن الماضي، الروماني الرائع جداً جورج هاجي، أحد الأساطير التي أمتعت عالم كرة القدم، حيث قدم مع منتخب بلاده مباريات تاريخية، وأحد النجوم القلائل الذين لعبوا بشعار عملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة، وشهد اليوم نفسه ميلاد أحد أفضل لاعبي الطرف الأيسر في تاريخ المنتخب الهولندي، اللاعب السابق لفينوورد وأرسنال وبرشلونة، المدرب الحالي لبكشتاش التركي جيوفاني فان برونكهورست.



منافسة مشروعة



يدخل يوم 21 مارس المنافسة بقوة على لقب «الفريق الأفضل» فيكفي أن الفنان رونالدينهو أحد مواليد هذا اليوم، ليس وحده بل معه عملاقان من الطرز الأول، رونالدو كومان الذي قاد برشلونة إلى لقب الأبطال بعد سنوات من الغياب المدرب الحالي لمنتخب هولندا، وأيضاً لوتر ماتيوس قائد المنتخب الألماني الذي أبهر العالم في مونديال 1990، وينضم إليهم المهاجم الإسباني ميغيل بيريز كويستا الشهير بميتشو.



يوم ميسي



من حق يوم 24 يوليو أن يطالب بلقب «الفريق الأفضل»، فيكفيه أنه شهد ميلاد الأسطورة ليونيل ميسي، لا يهم بعد ذلك من ولد من النجوم في ذلك اليوم، فصاحب الرقم القياسي في الحصول على الكرة الذهبية، بثمانية ألقاب، الموهوب الذي صنع مجد برشلونة الحالي وقاد الأرجنتين إلى لقب مونديال 2022، من مواليد هذا اليوم الذي شهد أيضاً ميلاد الأورغوياني داروين نونيز والإنجليزي ميكا ريتشاردز ومواطنه كيفن نولان، والنمساوي ديفيد ألابا الطرف الأيسر لريال مدريد.



أسماء عدة تطابقت ذكرى ميلادها وكل يوم في السنة من حقها أن تطالب بلقب «ميلاد الفريق الأفضل»، ولكن تبقى أيام مميزة عرفت بالفعل ميلاد أروع نجوم كرة القدم.