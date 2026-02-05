على طريقة أرنولد.. لاعب جديد من ليفربول إلى ريال مدريد



مرة جديدة يطرق العملاق الإسباني ريال مدريد أبواب قلعة الأنفيلد، خطوة في التاريخ نفسه من العام الماضي، وبالطريقة نفسها، السعي للتعاقد مع نجوم ليفربول الذين بات بإمكانهم التعاقد بشكل حر حيث يتبقى على عقدهم مع النادي الإنجليزي أقل من 6 أشهر.



في الموسم الماضي تعاقد ريال مدريد مع الطرف الأيمن لليفربول ترنت ألكسندر أرنولد بعقد حر، وعلى الرغم من أن النادي دفع 10 ملايين يورو لليفربول، إلا أن ذلك المبلغ كان بغرض موافقة ليفربول على انتقال لاعبه قبل نهاية عقده الفعلي بشهر حيث كان الريال يريد الاستفادة من خدمات الطرف الأيمن المتميز في بطولة العالم للأندية.



هذا الموسم لا يبدو أن ريال مدريد سيدفع أي مبلغ لليفربول من أجل الصفقة الجديدة التي يخطط النادي الملكي لإنجازها هذا الصيف، حيث إن اللاعب تبقى على عقده أقل من 6 أشهر، كما أن ريال مدريد ليست لديه ارتباطات تجعله يعجل بإكمال الصفقة قبل دخول الوقت القانوني لانتقال اللاعب بشكل حر.



تدعيم قلب الدفاع



يسعى ريال مدريد إلى تدعيم خط دفاعه بشكل كامل، والخطوة الأولى بتدعيم منطقة قلب الدفاع، وجاءته الفرصة على طبق من ذهب، فأحد أفضل لاعبي خط الدفاع في الدوري الإنجليزي في طريقه إلى أن يصبح حراً تماماً بنهاية عقده في 30 يونيو 2026، ولا يبدو أن ريال مدريد سيفوت فرصة التعاقد مع الفرنسي إبراهيما كوناتي قلب دفاع ليفربول، حيث ينتهي عقد الفرنسي مع النادي الإنجليزي في 30 يونيو المقبل، ولا يلوح في الأفق أي أمل لتمديد العقد، بل رشحت بعض أنباء أن ليفربول «رفع يده» بالفعل من احتمالية تمديد عقد كوناتي، إلا أن مصادر أخرى ترجح أن ليفربول سيقوم بمحاولة أخيرة من أجل الاحتفاظ بقلب الدفاع الفرنسي.



صعوبة جديدة



على الرغم من عدم تمديد عقده يظل كوناتي لاعباً محورياً في دفاع ليفربول، ما يعني أن النادي ربما يدفع بقوة من أجل تمديد العقد متى ما أيقن صعوبة الحصول على بديل مميز، لكن الأمر سيزداد صعوبة على ليفربول بعد تدخل الريال.



فحتماً اختيار كوناتي عدم تمديد عقده من قبل يشير إلى رغبته في خوض تجرية جديدة، والفرصة عندما تأتي من عملاق أوروبا الأول فيبقى من الصعب تفويتها، خصوصاً إذا كان الريال عازماً على إكمال الصفقة، والتي تبدو أنها تسير في إطار خططه الفنية، وفي الوقت نفسه تتماشى مع استراتيجيته المالية الأخيرة القائمة على التعاقد مع اللاعبين بأقل كلفة ممكنة، وصفقة كوناتي من هذا النوع، حيث ستكلف الفريق الراتب السنوي فقط، حيث لا يوجد مقابل مالي سيدفع للنادي الإنجليزي.



مصادر مقربة من النادي الإسباني كشفت بالفعل عن بداية المفاوضات، ولكن ريال مدريد مُصر على إكمال الصفقة بشروطه، حيث لن يتجاوز سقف الميزانية المخصصة، وأن مفاوضي الريال كانوا واضحين جداً مع ممثلي اللاعب الفرنسي، أن سقف الرواتب لا مساس به إلا في حدود ضيقة وامتيازات أخرى، لا تؤثر على الهيكل المالي العام للنادي الملكي، المصادر نفسها أكدت أن ليفربول المدرك لمفاوضات الريال يرى أن تمسك النادي الملكي بسقف الرواتب هو المدخل الوحيد لإبقاء المدافع الفرنسي في صفوفه، حيث تردد أنه سيقدم عرضاً أخيراً بزيادة قد تصل إلى 40% من الراتب الحالي لكوناتي ليصبح اللاعب أمام خيارين، الأموال مع ليفربول أو الانضمام إلى أكثر الأندية فوزاً بلقب دوري الأبطال.



ريال مدريد جاهز للتوقيع مع كوناتي الآن - حسب مصادر مقربة من النادي - متى ما وافق على الشروط المالية المعروضة عليه، فهل يوافق المدافع الفرنسي على شروط الريال وينتقل إلى قلعة البيرنابيو أم يفضل الحصول على راتب أكبر من ليفربول أو أي فريق آخر مستعد لتلبية شروطه المالية.