مشاهير اختاروا الوفاء لأندية بعيدة عن الأضواء

في وقت يرتبط فيه مشاهير بأندية القمة والصفوة في عالم كرة القدم، يبرز عدد من نجوم الفن العالميين كنموذج مختلف تماماً، بعدما ارتبطت قلوبهم بأندية بعيدة عن الأضواء وبخاصة في كرة القدم الإنجليزية، مفضلين الانتماء والجذور على الألقاب والبريق. ورغم الشعبية الجارفة لأندية مثل مانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال حول العالم، فإن بعض الأسماء اللامعة في السينما والموسيقى اختارت دعم أندية من الدرجات الأدنى في هرم الكرة الإنجليزية، بحسب تقرير «ديلي ميل» البريطانية، في مشهد يعكس معنى الانتماء الحقيقي.



ولا يعد الارتباط بنادٍ مغمور أو لا ينافس على الألقاب أمراً قد يؤثر سلباً في النجم، لكن هؤلاء المشاهير أثبتوا أن كرة القدم في جوهرها، انتماء وهوية قبل أن تكون ألقاباً وبطولات، ودعمهم لأندية بعيدة عن الأضواء والبطولات يرسخ الشغف الحقيقي الذي لا يقاس بعدد الألقاب، بل بعمق الارتباط، ومن هؤلاء المشاهير:



دانيال داي لويس – ميلوول

الممثل دانيال داي لويس، الحائز ثلاث جوائز أوسكار نشأ في جنوب شرقي لندن، وهو مشجع قديم لنادي ميلوول الذي يلعب في الدوري الإنجليزي بالدرجة الأولى «تشامبيونتشيب»، ولا يزال يظهر في مدرجات ملعب «ذا دن»، وكان مؤخراً حاضراً في فوز فريقه الكبير على تشارلتون برباعية برفقة الممثل الشهير جاري أولدمان.



إد شيران – إيبسويتش تاون

النجم العالمي والمطرب الإنجليزي الشهير، إد شيران، مرتبط ارتباطاً كبيراً بنادي إيبسويتش تاون، وهو مشجع منذ طفولته للنادي، ولا يكتفي بالحضور في المدرجات، بل أصبح راعياً لقميص الفريق، واشترى حصة أقلية في النادي عام 2024، في استثمار يعكس دعمه العاطفي للنادي.



روبي ويليامز – بورت فايل

نشأ المطرب الشهير روبي ويليامز في ستوك أون ترينت، ويعرف بولائه لنادي بورت فايل، الذي يلعب في الدرجة الثانية، ويحتل حالياً المركز الأخير في الترتيب ومهدد بالهبوط إلى الدرجة الأدنى، وهو ليس مشجعاً وحسب، بل يشغل منصب الرئيس الفخري للنادي، وله جناح خاص باسمه في الملعب، مؤكداً أن رحلته من المدرجات إلى الرئاسة الشرفية تعد قصة استثنائية في حياته.



شون بين – شيفيلد يونايتد

نجم سلسلة Game of Thrones وLord of the Rings، شون بين، والاسم الشهير في هوليوود، ولد في شيفيلد، ومعروف بولائه الشديد لـ«بليدز»، حتى إنه يحمل وشماً يؤكد أنه Blade بنسبة 100%. حضوره المباريات يقل بسبب العمل، لكن ارتباطه بالنادي لم يتغير.



لويس توملينسون – دونكاستر روفرز

يعد النجم لويس توميلنسون مشجعاً متعصباً لنادي مدينته، دونكاستر روفرز، أحد أندية الدرجة الثانية، وحاول عام 2014 المساهمة في إنقاذ النادي عبر حملة استثمارية، لكنها فشلت لاحقاً بسبب عملية احتيال من مستثمرين مزيفين.



إلتون جون – واتفورد

ليست علاقة النجم، إلتون جون، بنادي واتفورد مجرد علاقة مشجع ونادٍ، إذ كان أسطورة الموسيقى رئيساً للنادي مرتين، ويشغل منصب الرئيس الفخري مدى الحياة، ويحمل أحد مدرجات ملعب فيكارج رود اسمه، ويؤكد دائماً أن واتفورد يسكن قبله وروحه.



نايل هوران – ديربي كاونتي

النجم نايل هوران عضو فرقة «ون دايركشن» السابق يعد من مشجعي ديربي كاونتي، وظهر في مباريات الفريق، محاولاً نقل شغفه حتى إلى محيطه الشخصي.



جولي والترز – وست بروميتش ألبيون

الممثلة البريطانية الشهيرة نشأت قرب برمنغهام، وهي من مشجعي وست بروميتش البيون، وتظهر في بعض الأحيان في مدرجات ملعب ذا هوثورنز.



كريغ ديفيد – ساوثهامبتون

المغني البريطاني نشأ في ساوثهامبتون، ويؤكد أنه مشجع متعصب للنادي منذ الطفولة، وسبق أن تدرب مع الفريق وقدم حفلاً في ملعب سانت ماريز، واصفاً النادي بأنه جزء من ذكرياته الأجمل.