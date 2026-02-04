رئيس نادي يونايتد: طموحاتنا دوري المحترفين وأبطال آسيا.. وبيرلو مستمر

كشف المولدوفي إيلي سيبانو، رئيس نادي يونايتد، أن ناديه يطمح إلى الصعود لدوري المحترفين وبناء مشروع رياضي متكامل يهدف إلى تمثيل الإمارات في دوري أبطال آسيا مستقبلاً وقال سيبانو، حارس مرمى منتخب مولدوفا السابق، إن النادي الذي تأسس عام 2021 ويتصدر حالياً في دوري الدرجة الأولى، يركز على التطوير الإداري والفني والتسويقي، ويعتمد على لاعـبـيـن مـواطـنـيـن وأجـانـب مـمـيـزيـن تحت قيادة المدرب الإيطالي أندريا بيرلو ، جاء ذلك خلال اللقاء الصحفي الذي عقد بمقر مدينة دبي الرياضية معقل نادي يونايتد.



وأضاف سيبانو إن النادي يسعى إلى تعزيز حضوره في المجتمع الإماراتي وخلق قاعدة جماهيرية قوية، مشدداً على أن المشروع طويل الأمد ويهدف إلى استدامة النجاح وتحقيق إنجازات كبيرة في المستقبل القريب.

وأشار رئيس نادي يونايتد إلى أنه عاش لحظات صعبة خلال مباراة نصف النهائي لكأس رئيس الدولة التي جمعت فريقه أمام الوحدة والتي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 4-2 ليضرب حامل لواء دوري الدرجة الأولى في المسابقة الأغلى موعداً مع العين في نصف النهائي للمرة الأولى لفريق من دوري الهواة يتواجد في المربع الذهبي بعد اعتماد النظام الجديد للمسابقة.



وأكد استمرار عقد الأسطورة الإيطالي اندريا بيرلو لمواسم قادمة، مشيراً إلى العلاقة الأزلية التي تربطه بالمدرب بيرلو والتي مهدت إلى استجلابه إلى دبي للتعاقد مع يونايتد مشيراً إلى أن بيرلو يملك خبرات كبيرة وإدارة النادي وجمهوره يضعون آمالاً عراضاً في قدراته بقيادة الفريق إلى دوري أدنوك للمحترفين بجانب اللاعبين المواطنين والأجانب.



وقال رئيس يونايتد إنه لا نية لتغيير اسم النادي ولكن سنكون فخورين إذا أضيف اسم دبي لشعار النادي موجهاً الشكر لمجلس دبي الرياضي واتحاد الكرة لتسهيل تواجد الفريق ضمن منظومة دوري كرة القدم في الإمارات، منوهاً إلى أن طموحات الفريق كبيرة لافتاً إلى أنه سيقوم بعقد صفقات جديدة مستقبلاً بالإضافة للاعبين الحاليين، وقال حال صعود الفريق سيقوم بإجراء إضافات جديدة إلى ملعب مدينة دبي الرياضية التي تم استئجارها لأكثر من 10 أعوام لتتواءم مع منظومة رابطة دوري المحترفين.



بدوره قال محمد قاسم مدير فريق يونايتد إن الفريق تنتظره مباراة مهمة ضد الحمرية في الجولة المقبلة من دوري أدنوك للمحترفين لافتاً إلى أن المدرب بيرلو طالب اللاعبين بطي فرحة الصعود إلى نصف نهائي الكأس الغالية بعد تخطي الوحدة والاستعداد لمباريات دوري الدرجة الأولى وضرورة الحفاظ على الصدارة مشيراً إلى أن يونايتد سيكون رقماً صعباً هذا الموسم.



بدوره، أشاد طارق أحمد كابتن يونايتد بفكر الإيطالي بيرلو مدرب الفريق بعد نجاحه في قيادة يونايتد إلى نصف نهائي الكأس الغالية إلى جانب تربعه على صدارة دوري الأولى مشيراً إلى أنهم كلاعبين استفادوا كثيراً من فترة المعسكر الخارجي الذي سبق مباريات الدوري إلى جانب المباريات الودية التي خاضها يونايتد مع أندية من دوري المحترفين على غرار شباب الأهلي والشارقة والجزيرة والبطائح.