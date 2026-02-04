ميلانيتش يسعى لمداواة جراح الوحدة في مهمته الأولى أمام البطائح

يسعى فريق الوحدة لمداواة جراح الخروج المدوي من كأس رئيس الدولة، على يد يونايتد، عندما يستضيف البطائح عند الساعة 17:25 مساء غد الخميس، على استاد آل نهيان، ضمن الجولة الـ15 من دوري المحترفين، في المباراة الأولى تحت قيادة مدربه العائد، السلوفيني داركو ميلانيتش، الذي أعاده النادي لقيادة الفريق الأول بدلاً من البرتغالي ديماس تيكسيرا، الذي قاد الوحدة خلال الفترة الماضية مؤقتاً، عقب رحيل مواطنه خوسيه مورايس.



وسيكون ميلانيتش أمام مهمة صعبة في أول اختبار له مع الفريق في ولايته الثانية، إذ شكلت عودته مفاجأة للجماهير، خاصة أن الفريق عانى على مستوى النتائج بعد رحيل مورايس، وآخرها الخروج الحزين وغير المتوقع في الكأس أمام يونايتد الذي يلعب في الدرجة الأولى.



ويتطلع ميلانيتش إلى إعادة ترتيب الأوراق وتصحيح مسار الفريق، الذي يلاحق ثنائي الصدارة شباب الأهلي والعين، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 29 نقطة، بينما يطمح البطائح إلى العودة بنتيجة إيجابية في صراعه من أجل الهروب من مناطق الخطر، إذ يحتل المركز الـ12 برصيد 11 نقطة.



ورغم تفوق الوحدة على البطائح في مواجهات الفريقين في دوري المحترفين بـ5 انتصارات للعنابي، مقابل فوزين للبطائح، إلا أن ذكريات ميلانيتش أمام البطائح ليست جيدة، بعدما تلقى هزيمة أمامه على ملعبه 0-2 عندما كان يقود الفريق في الموسم الماضي.



وأعرب ميلانيتش، مدرب الوحدة، عن سعادته بعودته إلى قلعة العنابي، مؤكداً سعيه إلى بذل قصارى جهده لتلبية طموحات النادي وجماهيره. وقال: «سعيد بعودتي إلى البيت العنابي، وأطمح لتقديم كل ما لدي لتحقيق طموحات النادي وجماهيره، بالتأكيد لا توجد مباراة سهلة في دوري المحترفين، والبطائح فريق طموح يسعى وراء كل نقطة، لذا سنقاتل من أجل الفوز والعودة لسكة الانتصارات».



وكان ميلانيتش قد قاد تدريبات الوحدة قبل أيام قليلة من مواجهة البطائح بعد عودته إلى النادي، إذ تولى تدريب الوحدة في الموسم الماضي وحقق معه لقب كأس التحدي الإماراتي القطري.