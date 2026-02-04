بني ياس يضم نسيم الشاذلي من العين



أعلن بني ياس تعاقده مع لاعب العين، المغربي نسيم الشاذلي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، في إطار مساعي السماوي لتدعيم صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية الحالية. ووقع اللاعب على عقود انضمامه لبني ياس بحضور صقر المسكري، المدير التنفيذي للنادي.



وذكر النادي في بيان رسمي أن الشاذلي، البالغ من العمر 23 عاماً، يعد من العناصر الشابة المميزة، ويمتلك خبرة في الملاعب المحلية، بعدما شارك في الموسم الماضي مع نادي الجزيرة، قبل انتقاله إلى العين.



وشارك الشاذلي مع العين في 16 مباراة خلال الموسم الحالي بمختلف المسابقات، حيث لعب في 11 مباراة في دوري المحترفين، و4 مباريات في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ومباراة واحدة في كأس رئيس الدولة.

يذكر أن صفقة نسيم الشاذلي تعد الصفقة الثانية التي يبرمها بني ياس في الميركاتو الشتوي بعد التعاقد مع مؤنس دبور بنظام الإعارة أيضاً حتى نهاية الموسم، قادماً من شباب الأهلي.