النصر والأهلي يتطلعان لمواصلة هيمنتهما في دوري أبطال آسيا للنخبة

يتطلع أهلي جدة السعودي لمواصلة الانتصارات حينما يحل ضيفا على العين الإمارتي غدا الاثنين على ستاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الخامسة من منافسات مرحلة الدوري (منطقة الغرب) في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويسعى الأهلي لمواصلة عروضه القوية، بعد أن حقق أربعة انتصارات متتالية، كان آخرها الفوز على ضيفه الشرطة العراقي 5 /1.

ونجح الأهلي في تسجيل 10 أهداف في أول أربع مباريات، مقابل دخول هدفين فقط في مرماه، وبرز الجزائري رياض محرز من خلال تسجيل 3 أهداف.

في المقابل فإن العين لا زال يبحث عن تحقيق الفوز الأول، حيث سيكون مطالبا بتحقيق الانتصار في هذه المباراة من أجل إبقاء آماله في المنافسة من أجل التأهل إلى دور الـ16.

وقد عانى الفريق على الصعيد الدفاعي في المباريات الأربع السابقة، حيث تلقت شباكه 15 هدفا، في حين سجل الفريق 8 أهداف.

وفاز الأهلي في الجولة الأولى على بيرسيبوليس 1 /صفر في جدة، وفي الجولة الثانية فاز على الوصل 2 / صفر في دبي، وفي الجولة الثالثة فاز على الريان 2 /1 في الريان، وفي الجولة الرابعة فاز على الشرطة 5 /1 في جدة.

في المقابل تعادل العين في الجولة الأولى مع السد 1 /1 في العين، ثم خسر في الجولة الثانية أمام الغرافة 2 /4 في الخور، وخسر في الجولة الثالثة أمام الهلال 4 /5 في العين، وخسر في الجولة الرابعة أمام النصر 1 /5 في الرياض.

ويلتقي في باقي مباريات منطقة الغرب يوم الاثنين أيضاً الاستقلال الإيراني مع باختاكور الأوزبكي في دبي، والغرافة القطري مع النصر السعودي في الخور، والريان القطري مع بيرسيبوليس الإيراني في الريان.

ويتصدر الهلال السعودي ترتيب دوري الغرب برصيد 12 نقطة من أربع مباريات، بفارق الأهداف أمام الأهلي، مقابل 10 نقاط للنصر السعودي و8 نقاط للسد، و7 نقاط للوصل الإماراتي و4 نقاط للغرافة، و3 نقاط لكل من الريان والاستقلال، ونقطتين لكل من بيرسيبوليس الإيراني وباختاكور الأوزبكي والشرطة العراقي ونقطة واحدة للعين.

وتتأهل الأندية الحاصلة على المراكز الثماني الأولى في مرحلة الدوري لمنطقة الغرب، من أجل المنافسة في دور الـ16.

ويخوض النصر مواجهة قوية عندما يتقابل خارج ملعبه مع الغرافة القطري غدا الاثنين على ستاد البيت في الخور.

ويتطلع النصر لتحقيق الفوز الرابع على التوالي، ومواصلة مطاردة فريقي الصدارة، حيث سجل 9 أهداف في أول أربع مباريات، مقابل دخول 3 أهداف في مرماه.

في المقابل يتطلع الغرافة لمواصلة المنافسة من أجل العبور إلى دور الـ16، بعدما حقق فوزا وحيدا وتعادلا واحدا، مقابل خسارة مباراتين، وسجل 6 أهداف مقابل دخول 8 أهداف في مرماه.

كان الغرافة خسر في الجولة الأولى أمام الاستقلال صفر/ 3 في شهري قدس، ثم فاز في الجولة الثانية على العين 4 /2 في الخور، وخسر في الجولة الثالثة أمام الوصل 1 /2، وتعادل في الجولة الرابعة مع بيرسيبوليس 1 /1 في دبي.

في المقابل تعادل النصر في الجولة الأولى مع الشرطة 1 /1 في بغداد، ثم فاز في الجولة الثانية على الريان 2 /1 في الرياض، وفاز في الجولة الثالثة على الاستقلال بهدف في دبي، وفاز في الجولة الرابعة على العين 5 /1 في الرياض.

من جانبه يسعى الريان لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، عندما يلتقي مع ضيفه بيرسيبوليس الإيراني غدا الاثنين على ستاد أحمد بن علي في الريان.

و يدخل الريان هذه المباراة بعد أن نجح في تحقيق الفوز الأول خلال الجولة الرابعة، في أعقاب تعرضه للخسارة في المباريات الثلاث الأولى.

من جهته فإن بيرسيبوليس سيكون متعطشا لتحقيق الفوز الأول، بعد أن تعادل مرتين وخسر مرتين خلال مبارياته الأربع السابقة، حيث سجل هدفين، مقابل دخول 4 أهداف في مرماه.

وكان الريان خسر في الجولة الأولى أمام الهلال 1 /3 في الريان، وخسر في الجولة الثانية أمام النصر 1 /2 في الرياض، وخسر في الجولة الثالثة أمام الأهلي 1 /2 في الريان، ثم فاز في الجولة الرابعة على باختاكور بهدف دون رد في طشقند.

في المقابل خسر بيرسيبوليس في الجولة الأولى أمام الأهلي بهدف دون رد في جدة، وتعادل في الجولة الثانية مع باختاكور بهدف لمثله في شهري قدس، وخسر في الجولة الثالثة أمام السد بهدف في الدوحة، وتعادل في الجولة الرابعة مع الغرافة بهدف لمثله في دبي.

ويلتقي نادي الاستقلال مع باختاكور غدا الاثنين على ستاد راشد في دبي.

ويدخل الفريقان هذه المواجهة بطموح تحقيق الفوز وإنعاش آمالهما في البقاء بالمنافسة من أجل العبور إلى دور الـ16، خاصة بعد أن تلقى كل منهما الخسارة في الجولة الماضية.

وقد حقق الاستقلال فوزا وحيدا في أول أربع مباريات، مقابل خسارة ثلاث مباريات، حيث سجل 3 أهداف، مقابل دخول 6 أهداف في مرماه.

من جهته لا زال باختاكور يبحث عن تحقيق الفوز الأول، بعدما تعادل مرتين، مقابل الخسارة في مباراتين، وقد سجل الفريق هدفا وحيدا في مبارياته الأربع السابقة، مقابل دخول 3 أهداف في مرماه.