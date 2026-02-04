تشلسي يغري ريال مدريد بـ 120 مليون يورو لوضع حجر الأساس لمشروعه الجديد



يبدو أن مشروع بناء تشيلسي الجديد يمر من العاصمة الإسبانية مدريد. النادي اللندني الساعي لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي بعد سنوات من الغياب دخل في تجارب فنية عدة، وتغيرات جوهرية في أسلوب وطريقة اللعب من أجل الوصول إلى هدفه، لكن جميع المحاولات السابقة انتهت إلى الفشل ليبدأ في محاولة جديدة مع المدرب ليام روسينيور.



منذ موسم 2021 - 2022 مر النادي اللندني الأزرق بمدارس تدريبية عدة، حيث كانت البداية مع توماس توخيل الذي نجح في تحقيق لقب دوري الأبطال لكن النادي تراجع في الموسم التالي لتتم إقالته ويستعين تشيلسي بغراهام بوتر الذي لم يبق طويلاً مع الفريق، ثم جاء من بعده ماوريسيو بوكيتينو لموسم وحيد، خلفه الإيطالي إنزو ماريسكا الذي أقيل في يناير الماضي ليتولى المسؤولية الإنجليزي ليام روسينيور.



منذ تولي روسينيور مسؤولية الفريق لم يتغير الكثير بل ظل تشيلسي في تأرجح وتراجع في النتائج كان آخرها الخسارة في نصف نهائي كأس الرابطة أمام أرسنال في لقائي الذهاب والإياب، ولكن يبدو أن المدرب الإنجليزي الشاب يفكر في المستقبل ويتعامل مع بقية هذا الموسم على أنه اختبار للموجودين، وفرصة أخيرة لبعضهم قبل أن يبدأ مشروعه في النادي معتمداً على الانتقالات الصيفية المقبلة للتعاقد مع لاعبين يملكون القدرة على تطبيق خططه في الملعب.



قدرات عالية



مصادر مقربة من النادي اللندني كشفت أن أول وأهم أهداف المدرب الشاب في مشروع إعادة بناء تشيلسي هي التعاقد مع نجمي ريال مدريد الصاعدين إندريك وباز، اللذين أثبتا قدرات عالية بعد رحيلهما عن الريال في إعارة الأول إلى ليون الفرنسي والثاني إلى كومو الإيطالي.



أداء الثنائي في الدوريين الفرنسي والإيطالي لم يقنع مدرب تشيلسي على وضعهما كحجر أساس في مشروعه الجديد، لقيادة الهجوم والوسط الهجومي، حيث تفجرت موهبة البرازيلي في ليون بنجاحه في الوصول إلى شباك المنافسين سريعاً مسترداً مستواه الذي دفع الريال إلى التعاقد معه من بالميراس البرازيلي الذي شارك معه في 60 مباراة وسجل 15 هدفاً بشعار الفريق البرازيلي، لكنه لم ينجح كثيراً مع الريال، لينتقل إلى ليون في إعارة كشفت عن موهبته التهديفية من جديد.



صناع لعب متطور



الأرجنتيني ياز هو الآخر هدف لمدرب تشيلسي روسينيور الذي يعتبر لاعب الوسط اليافع واحداً من الأسماء التي بمقدورها السيطرة على وسط الملعب وصناعة اللعب وخلق الإضافة الهجومية التي يحتاجها وسط تشيلسي، وإنه بالتعاون مع أندريك يمكنهما أن يقدما مستويات متميزة، لثنائي يمكن أن يحقق النجاح لسنوات طويلة فكلاهما صغير في السن، حيث يبلغ أندريك 19 عاماً، ويبلغ باز 21 عاماً.



مغامرة محسوبة



مصادر مقربة من النادي اللندني أكدت استعداده على دفع 120 مليون يورو لريال مدريد من أجل التعاقد مع الثنائي، في صفقة تعتبر قياسية بالنسبة للقيمة السوقية الحالية للاعبين الصاعدين، وهو ما اعتبرته مصادر مغامرة يمكن أن تنهك ميزانية البلوز المنهكة أصلاً بسبب مجموعة من التعاقدات التي لم تقدم النتيجة المرتقبة، إلا أن مصادر مقربة من روسينيور أكدت أنها مغامرة محسوبة فالثنائي اليافع يملك موهبة عالية وإمكانيات مميزة كما أثبتا قدرتهما على التأقلم سريعاً خارج ريال مدريد، ما يمنحهما احتمالية كبيرة للنجاح في تشيلسي، خصوصاً أن طريقة لعب الثنائي تتناسب مع أفكار روسينيور.



هل هو مبلغ كبير على مواهب عانت من إثبات نفسها تحت ضغط اللعب لفريق كبير، أم أن تشيلسي يرى في الثنائي موهبة لم ينجح الريال في استغلالها ولكنها حتماً ستكون مفيدة للغاية ومؤثرة في مشروع بناء تشيلسي الجديد بقيادة روسينيور.. الأيام ستكشف هل ستكتمل الصفقة، وهل سيتحقق النجاح الذي يترقبه تشيلسي منها أم تكون حلقة جديدة في سلسلة التعاقدات غير المجدية للنادي اللندني.