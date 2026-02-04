نجم أرسنال يقسو على لاعب تشيلسي بعد انهياره عقب نصف نهائي كأس الرابطة



لم يبد نجم أرسنال السابق بول ميرسون أي تعاطف مع لاعب تشيلسي ويسلي فوفانا بعد أن انهار النجم الفرنسي باكياً عقب خروج تشيلسي من نصف نهائي كأس الرابطة بالخسارة مجدداً أمام أرسنال في مباراة الإياب، حيث تأهل الغنرز لمواجهة الفائز من لقاء مانشستر سيتي ونيوكاسل الذي سيجري اليوم.



وكان أرسنال قد فاز ذهاباً على ملعب تشيلسي 3 - 2 في مباراة الذهاب، قبل أن يجدد فوزه 1 - 0 في مباراة الإياب ليرى اللاعب الفرنسي أحلامه في التتويج بلقب جديد تذهب بعيداً.



وكان فوفانا المتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي مع تشيلسي، وكأس الاتحاد الإنجليزي مع ليستر عام 2021 يأمل أن يضيف لقب كأس الرابطة إلى مسيرته، إلا أن تشيلسي فشل في تعويض فارق خسارة الذهاب، بل وتلقى هدفاً عبر الألماني كاي هافيرتز قبل نهاية المباراة مباشرة، ليودع «البلوز» البطولة.



وانهار ويسلي فوفانا في أرضية الملعب وظهر باكياً بعد خسارة المباراة، ولم يبد بول ميرسون نجم أرسنال الشاب أي تعاطف مع لاعب تشيلسي، حيث قال تعليقاً على المباراة: وجب عليه أن يبكي، لم يكن تشيلسي موجوداً أصلاً في المباراة جاء ليخسر، طوال زمن اللقاء حاول مرتين فقط على المرمى، أنه ليس من فرق القاع حتى يلعب بهذه الطريقة كان عليهم أن يكونوا أكثر شجاعة ويسعوا من أجل التأهل، لقد قدموا مباراة سيئة، عليهم البكاء على مستواهم لا على عدم التأهل.