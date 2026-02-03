هامبورغ يفرض غرامة قياسية على لاعبه الموقوف دومبي



يواصل جان لوك دومبي جناح نادي هامبورغ، تنفيذ عقوبة الإيقاف عن المباريات، بعدما تم تغريمه أيضاً مبلغاً قياسياً للنادي، بعد ضبطه يقود سيارته تحت تأثير الكحول.



وأعلن النادي الألماني، الثلاثاء، أنه قد عقد اجتماعاً آخر مع اللاعب الفرنسي دومبي بشأن الواقعة، التي وصفها بأنها «سوء سلوك جسيم».



وكان قد تم إيقاف اللاعب الأسبوع الماضي، وقال هامبورغ إنه تم إبلاغه اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم تغريمه مالياً بغرامة قياسية من جانب النادي، تتجاوز 100 ألف جنيه إسترليني، وسيظل مستبعداً من قوائم الفريق لمباريات الدوري حتى إشعار آخر.



وأضاف هامبورغ أنه سيعود إلى التدريبات هذا الأسبوع، وسيتم «متابعة وتقييم تقدمه عن كثب، تمهيداً لعودته المحتملة إلى المباريات الرسمية».



وقال دومبي في بيان: «أدرك أن الاعتذار وحده لا يكفي. لقد أخفقت تماماً في أن أكون قدوةً حسنة. ارتكبت أخطاء جسيمة، وسأتحمل بالطبع كامل عواقبها».



وأضاف: «أتفهم إحباط النادي والجهاز الفني وجميع المشجعين الذين ساندوني حتى الآن، أنا آسف للغاية، كما أعتذر عن خذلاني للفريق خلال هذه الفترة الحاسمة».

وأعلن دومبي أيضاً عن نيته الانخراط في العمل الاجتماعي.